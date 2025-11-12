台灣觀光100亮點出爐 北投溫泉漁人碼頭登榜

交通部觀光署推動的「台灣觀光100亮點」名單揭曉，台北、新北及台南三市皆有亮眼表現。台北市「北投溫泉」勇奪「10大觀光亮點獎」，新北市「淡水漁人碼頭及淡江大橋」榮獲「最佳國旅創新獎」，台南市則以「老屋民宿永續發展」榮登「2025全球百大目的地故事獎」。3城各以文化深度、創新建設與永續精神，在國內外舞台綻放城市光彩，展現台灣多元觀光實力。

台北市共6處景點進榜「台灣觀光100亮點」，包括「北投溫泉」、「大稻埕」、「貓空」、「台北101」、「西門町」及「松山文創園區」。其中，北投溫泉以世界罕見的青磺泉質聞名，與日本秋田玉川溫泉並列世界唯二，並擁有獨一無二的「北投石」與便捷的捷運交通，被譽為「都市中最方便的溫泉鄉」。

廣告 廣告

北市觀傳局指出，北投區擁有北投圖書館、溫泉博物館及新北投車站等人文地標，融合自然與文化魅力，成為國內外旅客造訪首選。依據交通部統計，台北市去年國內旅遊人次直衝2,797萬，為全台之冠，成長幅度達17%，顯示城市觀光吸引力持續攀升。

新北市有3大景點入選百大觀光亮點，包括「淡水漁人碼頭及淡江大橋」、「三貂嶺猴硐百年聚落」及「新北市美術館」。其中「猴硐聚落」與「新北美術館」展現地方文化與藝術能量，兼具懷舊與創新風貌，淡江大橋更贏得「最佳國旅創新獎」。

淡江大橋以流線造型融合工程美學，串聯淡水與八里兩岸，打造北台灣全新海岸觀光廊帶。橋體與漁人碼頭的夕照海景交織，成為城市浪漫新地標。未來將結合桃園機場、台北港及基隆港，形成北台灣「機場-淡水-港區」觀光交通新軸線，帶動山海旅遊圈發展。

此外，台南「老屋民宿永續發展」以「時光留痕，古城新生」主題，榮登「2025全球百大目的地故事獎」，成為全台僅有2個獲獎城市之一。該獎由荷蘭「綠色目的地基金會」主辦，表揚各國推展永續旅遊的故事。

台南市政府自2012年推廣老屋民宿計畫，透過制度修正、旅宿總量管理及公私協力平台，協助業者合法化經營，並建立「台南市民宿經營公約」，成功讓古城老屋重獲新生，成為國際永續旅遊典範。

台南市長黃偉哲表示，這次得獎不僅象徵台南在文化保存與綠色旅宿的努力獲國際肯定，也代表台灣城市品牌的深化與轉型。日後將持續推動「永續+文化」的觀光策略，並以系列活動如「虎頭埤環保釣魚賽」與「府城綠遊路線」等，邀請民眾共赴綠色旅程。

原文出處

延伸閱讀