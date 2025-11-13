台灣觀光100亮點 參山處五景點入選

霧峰林家宮保第園區，漫步霧峰百年老宅，看古典戲台、喝杯茶，感受舊時光的慢節奏。

▲霧峰林家宮保第園區，漫步霧峰百年老宅，看古典戲台、喝杯茶，感受舊時光的慢節奏。

交通部觀光署參山國家風景區管理處轄內五大景點-新竹峨眉湖、苗栗南庄老街、谷關遊客中心暨入關博物館、福壽山農場及霧峰林家宮保第園區，榮登交通部觀光署「2025台灣觀光100亮點」名單，展現參山處推動山林人文觀光與永續旅遊品牌的整合成果。

參山處表示，觀光署所舉辦的第二屆「台灣觀光100亮點」活動，透過票選及專業評選機制，盤點全台最具代表性的景點與旅遊體驗，鼓勵各地持續創新、深化地方觀光魅力。今年以「探索新風貌、體驗新旅遊」為主軸，藉由百大亮點串聯全台區域觀光圈，推動永續旅遊與地方創生結合，吸引更多國內外旅客深度遊台灣。

廣告 廣告

參山處長曹忠猷強調，此次入選的五大亮點橫跨自然、生態、歷史與文化層面，充分反映中臺灣觀光圈多元魅力。新竹峨眉湖以湖光山色結合茶文化意象，展現靜謐與人文之美；苗栗南庄老街以客家聚落、桂花巷小吃及人情風貌聞名，展現地方文化生命力；谷關遊客中心暨入關博物館以溫泉文化與地熱生態為核心，打造寓教於樂的山林體驗空間；福壽山農場則以四季果香與高山花卉著稱，是攝影與休閒旅遊愛好者的祕境首選；霧峰林家宮保第園區結合百年建築與歷史記憶，呈現獨具風格的台灣人文之美。

參山處強調，此次五景齊入選，顯示參山轄區在推動區域觀光圈整合、跨域合作與品牌經營上的豐碩成果。其中，谷關遊客中心暨入關博物館作為山林探索的起點，館內從中橫公路的經緯與低中高海拔構築脈絡出發，展區包括鳥類插畫、植物影像與裝置，帶旅人認識當地野生動物與植被特質；戶外則規劃露天泡腳池，可體驗親魚泡腳的趣味與療癒，成為結合知識探索與休憩體驗的旅遊起點。

參山處同步推出「梨享森活」活動（活動期間:10月7日至12月21日；活動網址:https://reurl.cc/eVmpVj），民眾只要到梨山、谷關遊客中心或指定店家拿一張集點卡，集滿3點就可到當地遊客中心兌換限量聯名水梨風味啤酒，體驗最Chill的旅遊風格。緊接著，11月29日將登場的「山谷燈光節」活動，也將以光影藝術結合谷關夜景，打造秋冬最浪漫的山林盛會，邀請民眾於週末出遊，一起走進谷關，感受參山的自然與人文魅力。