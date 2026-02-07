台灣觀選團赴泰國 訪候選人關注經濟與國際議題

（中央社記者李宗憲曼谷7日專電）泰國8日將舉行國會大選，台灣自由選舉觀察協會一行共7人組成觀選團，日前抵達曼谷，今天與執政的泰自豪黨眾議員候選人見面，討論此次選舉關注議題，包括提振經濟措施、國際貿易、泰柬邊境衝突因應和外交政策等。

觀選團理事長、長年專研東南亞的佛光大學教授陳尚懋表示，台灣自由選舉觀察協會已多次來泰國觀察選舉，此次來泰國的成員除學者外，也有台商參與，重點放在選舉結果對泰國未來內政、外交與經濟走向的影響。

他補充說，觀選團也與人民黨（People’s Party）、泰自豪黨（Bhumjaithai Party）、民主黨（Democrat Party）和為泰黨（Pheu Thai Party）4個主要政黨的候選人與黨內人士訪談。

觀選團成員之一、淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南表示，此次選舉觀察重點在於泰國近來多重變數是否衝擊選情，其中經濟表現、中國因素，及泰柬關係的變化。

他表示，與2023年選舉相比，最大差異在於改革派人民黨的選舉氣勢明顯下滑，民眾對「快速改變政治結構」的期待已有所降溫。

洪耀南向中央社分析，泰自豪黨近年從中小型政黨逐步壯大，黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）在多位總理候選人中，被視為相對成熟且務實的政治人物；而為泰黨則刻意與前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）家族保持距離，形象轉向更內斂、以執政為導向。

他說：「泰自豪黨過去是一個中小型政黨，現在感覺變得比較大，而阿努廷則在所有總理候選人中，算是一個比較成熟的政客。」

泰國大選明天登場，觀選團今天與泰自豪黨眾議員候選人安提猜（Anthitchan Kuharuengrong）和蘇皮卡（Suphika phatthananphu）訪談，介紹泰自豪黨的各項政見，包括透過「共同支付計畫」政策提振經濟、在泰柬接壤處建立邊境牆，以及LGBTQ政見等。

另外，針對外交事務，他表示，泰自豪黨在地緣政治中持中立立場，至於在兩岸議題上，則希望能和平不要戰爭，並補充，「若執政，將與未來的商務部長提議成立一個與台灣互動的單位」。

外界關注未來泰國政局能否穩定，安提猜說，泰自豪黨對與他黨合作組閣保持開放態度。

陳尚懋表示，據他觀察，目前泰國各政黨普遍避免預設合作對象，並說：「為泰黨、人民黨與泰自豪黨皆保持彈性，將待選後依各黨席次再行協商」。

他也向中央社提及，司法因素仍是泰國政治的重要變數，並指出，據他與人民黨人士交流，「該黨已針對可能的法律風險準備多套備案」，顯示政黨對制度不確定性的高度警覺。

洪耀南則說：「在多黨不過半的結構下，小黨仍將扮演關鍵角色，但目前看來，以泰自豪黨結合地方派系與中小政黨，形成相對穩定多數的可能性最高。」

他同時指出，人民黨面臨結構性執政困難，加上在修憲等議題上出現務實妥協，使其理想性色彩降低，支持者熱情不若以往，未來角色較可能是爭取最大在野黨地位。（編輯：唐佩君）1150207