台灣角川「2025年度暢銷排行榜」出爐！漫畫類《光逝去的夏天》奪冠
台灣角川今日正式公開「2025年度暢銷排行榜」，揭示今年讀者最熱愛、最受矚目的書籍與系列作品。該排行涵蓋漫畫、輕小說、BL(耽美)、GL(百合)、一般書、童書等多元題材，由此一窺今年的閱讀趨勢與熱門話題作品。
「台灣角川2025年度暢銷排行榜」依據2025年1~11月全書系的年度銷售表現統計，入榜作品不僅包含長年累積高人氣的經典系列，也有近期社群熱議話題作與強勢新IP脫穎而出，顯示台灣角川旗下各書系作品在不同世代與族群中皆具高度影響力。
在年度暢銷總榜中勇奪冠軍的影視類作品《下課後，怪獸家點名！五月天樂譜特號（25復刻版）》、熱門BL劇寫真《逆愛 戲劇寫真書》皆創下亮眼銷售成績；改編動畫帶動話題的《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《光逝去的夏天》、《青春豬頭少年系列》、《無職轉生》、《異世界歸來的舅舅》等暢銷系列持續穩居榜單前段；近年備受關注的百合向作品獲得眾多讀者青睞，像是講述音樂與夢想的《我在意的對象並不是男人》、酸甜心動《我買下了與她的每週密會》皆成功創造話題熱度。值得一提的是由小角落文化推出的熱銷童書系列《X尋寶探險隊》夾帶超高人氣成功挺進TOP10！從校園戀愛到熱血奇幻冒險，豐富題材橫跨多元，滿足不同閱讀族群的喜好。
本次排行結果，兼具娛樂性與故事深度的漫畫作品為市場主力；輕小說類則以戀愛、奇幻與世界觀導向題材表現亮眼；BL與GL類型作品亦持續成長茁壯，顯示讀者對角色關係與情感刻畫的高度關注。「台灣角川2025年度暢銷排行榜」不僅是年度銷售成果總結，更反映出讀者閱讀品味的持續進化。未來台灣角川將持續出版優質作品、並深耕原創內容，透過更多元的出版與行銷企劃，與讀者一同打造豐富的閱讀文化。
台灣角川2025年度暢銷總榜
TOP1 (一般書)下課後，怪獸家點名！五月天樂譜特號（25復刻版）
TOP2 (輕小說)不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (9)
TOP3 (漫畫)我在意的對象並不是男人 (2)
TOP4 (漫畫)光逝去的夏天 (5)【限】
TOP5 (輕小說)青春豬頭少年不會夢到摯愛女朋友
TOP6 (輕小說)無職轉生 ～蛇足篇～ (2)
TOP7 (漫畫)異世界歸來的舅舅 (11)
TOP8 (輕小說)我買下了與她的每週密會 (4) ～以五千圓為藉口，共度兩人時光～
TOP9 (一般書)逆愛 戲劇寫真書
TOP10 (童書)X尋寶探險隊50 石化之眼：希臘．神殿．石像
台灣角川2025年度漫畫暢銷榜
TOP1 (漫畫)光逝去的夏天 (5)【限】
TOP2 (漫畫)異世界歸來的舅舅 (11)
TOP3 (漫畫)ELDEN RING 黃金樹之路 (5)
TOP4 (漫畫)狼與辛香料 完全版 (1)【限】
TOP5 (漫畫)全知讀者視角 (3)
TOP6 (漫畫)姊嫁物語 (15)
TOP7 (漫畫)四葉妹妹！ (16)
TOP8 (漫畫)薄墨的盡頭 (3)
TOP9 (漫畫)患上不出道就會死的病 (2)
TOP10 (漫畫)ATRI -My Dear Moments- (1)
台灣角川2025年度輕小說暢銷榜
TOP1 (輕小說)不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (9)
TOP2 (輕小說)青春豬頭少年不會夢到摯愛女朋友
TOP3 (輕小說)無職轉生 ～蛇足篇～ (2)
TOP4 (輕小說)藥師少女的獨語 (15)
TOP5 (輕小說)86—不存在的戰區—(Alter.2) —魔法少女女王☆蕾娜～戰鬥吧！銀河航行戰艦聖瑪格諾利亞～—
TOP6 (輕小說)靠死亡遊戲混飯吃。 (5)
TOP7 (輕小說)歡迎來到實力至上主義的教室 2年級篇 (11)
TOP8 (輕小說)Silent Witch (7) 沉默魔女的祕密
TOP9 (輕小說)義妹生活 (11)
TOP10 (輕小說)Sword Art Online 刀劍神域 (28) Unital ring Ⅶ
台灣角川2025年度BL暢銷榜
TOP1 (漫畫)渣男椎名學長與瘋男佐佐木學弟 (1)
TOP2 (漫畫)佐佐木與宮野 (10)
TOP3 (漫畫)背叛者的情歌 (2)【限】
TOP4 (漫畫)哈利路亞寶貝 (1)【限】
TOP5 (漫畫)PASSION (4)【限】
TOP6 (漫畫)薔薇與香檳 (2)【限】
TOP7 (漫畫)世界一初戀～小野寺律的情況～ (18)【限】
TOP8 (漫畫)扮裝男孩情竇未開 (2)【限】
TOP9 (漫畫)是你讓我無法呼吸 (4)
TOP10 (漫畫)Honey Trouble (1) 【限】
台灣角川2025年度GL暢銷榜
TOP1 (漫畫)我在意的對象並不是男人 (2)
TOP2 (輕小說)我買下了與她的每週密會 (4) ～以五千圓為藉口，共度兩人時光～
TOP3 (漫畫)志乃與戀 (2)
TOP4 (漫畫)Lycoris Recoil 莉可麗絲 官方漫畫精選集 Repeat (2)
TOP5 (漫畫)汙穢不堪的妳最惹人憐愛 (1)
TOP6 (漫畫)Madder & Teal
TOP7 (輕小說)安達與島村 (99.9)
TOP8 (輕小說)Lycoris Recoil 莉可麗絲 Recovery days
TOP9 (輕小說)敗給性格惡劣的天才兒時玩伴，初體驗全部被她奪走了 (1)【限】
TOP10 (輕小說)心上人的妹妹 (1)
台灣角川2025年度一般書暢銷榜
TOP1 (一般書)下課後，怪獸家點名！五月天樂譜特號（25復刻版）
TOP2 (一般書)逆愛 戲劇寫真書
TOP3 (文學)象首迷宮
TOP4 (圖文書)Opanchu Usagi
TOP5 (文學)告白擊
TOP6 (圖文書)我的孩子不會是霸凌者
TOP7 (輕文學)我的幸福婚約 八
TOP8 (圖文書)十月堂舊書事１
TOP9 (圖文書)神祕卻療癒的八雲先生
TOP10 (文學漫畫)牧羊少年奇幻之旅
台灣角川2025年度小角落童書暢銷榜
TOP1 (童書)X尋寶探險隊50 石化之眼：希臘．神殿．石像
TOP2 (童書)奇怪的無人商店1：奇怪的無人冰店
TOP3 (童書)Minecraft輕鬆學！地球的祕密
TOP4 (童書)大象弟弟和內褲王國
TOP5 (童書)漫畫版名人傳 奠定AI基礎的天才數學家─艾倫‧圖靈
TOP6 (童書)X怪奇偵察隊10 死纏不休的毛髮
TOP7 (童書)最強戰鬥7 龍族大戰圖鑑
TOP8 (童書)便便噗通
TOP9 (童書)生活危機！解決俱樂部3：心靈養成法
TOP10 (童書)超厲害的天氣圖鑑4：探索天空的一切奧祕！
以上內容為廠商提供資料原文
