Yahoo奇摩遊戲編輯部

台灣角川「2025年度暢銷排行榜」出爐！漫畫類《光逝去的夏天》奪冠

Yahoo奇摩遊戲編輯部
Yahoo奇摩遊戲編輯部

台灣角川今日正式公開「2025年度暢銷排行榜」，揭示今年讀者最熱愛、最受矚目的書籍與系列作品。該排行涵蓋漫畫、輕小說、BL(耽美)、GL(百合)、一般書、童書等多元題材，由此一窺今年的閱讀趨勢與熱門話題作品。

台灣角川2025年度暢銷書籍排行榜揭曉！（來源：台灣角川官方提供）
台灣角川2025年度暢銷書籍排行榜揭曉！（來源：台灣角川官方提供）

「台灣角川2025年度暢銷排行榜」依據2025年1~11月全書系的年度銷售表現統計，入榜作品不僅包含長年累積高人氣的經典系列，也有近期社群熱議話題作與強勢新IP脫穎而出，顯示台灣角川旗下各書系作品在不同世代與族群中皆具高度影響力。

廣告

在年度暢銷總榜中勇奪冠軍的影視類作品《下課後，怪獸家點名！五月天樂譜特號（25復刻版）》、熱門BL劇寫真《逆愛 戲劇寫真書》皆創下亮眼銷售成績；改編動畫帶動話題的《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《光逝去的夏天》、《青春豬頭少年系列》、《無職轉生》、《異世界歸來的舅舅》等暢銷系列持續穩居榜單前段；近年備受關注的百合向作品獲得眾多讀者青睞，像是講述音樂與夢想的《我在意的對象並不是男人》、酸甜心動《我買下了與她的每週密會》皆成功創造話題熱度。值得一提的是由小角落文化推出的熱銷童書系列《X尋寶探險隊》夾帶超高人氣成功挺進TOP10！從校園戀愛到熱血奇幻冒險，豐富題材橫跨多元，滿足不同閱讀族群的喜好。

本次排行結果，兼具娛樂性與故事深度的漫畫作品為市場主力；輕小說類則以戀愛、奇幻與世界觀導向題材表現亮眼；BL與GL類型作品亦持續成長茁壯，顯示讀者對角色關係與情感刻畫的高度關注。「台灣角川2025年度暢銷排行榜」不僅是年度銷售成果總結，更反映出讀者閱讀品味的持續進化。未來台灣角川將持續出版優質作品、並深耕原創內容，透過更多元的出版與行銷企劃，與讀者一同打造豐富的閱讀文化。

台灣角川2025年度暢銷總榜

台灣角川2025年度暢銷總榜（來源：台灣角川官方提供）
台灣角川2025年度暢銷總榜（來源：台灣角川官方提供）

  • TOP1 (一般書)下課後，怪獸家點名！五月天樂譜特號（25復刻版）

  • TOP2 (輕小說)不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (9)

  • TOP3 (漫畫)我在意的對象並不是男人 (2)

  • TOP4 (漫畫)光逝去的夏天 (5)【限】

  • TOP5 (輕小說)青春豬頭少年不會夢到摯愛女朋友

  • TOP6 (輕小說)無職轉生 ～蛇足篇～ (2)

  • TOP7 (漫畫)異世界歸來的舅舅 (11)

  • TOP8 (輕小說)我買下了與她的每週密會 (4) ～以五千圓為藉口，共度兩人時光～

  • TOP9 (一般書)逆愛 戲劇寫真書

  • TOP10 (童書)X尋寶探險隊50 石化之眼：希臘．神殿．石像

台灣角川2025年度漫畫暢銷榜

台灣角川2025年度漫畫暢銷榜（來源：台灣角川官方提供）
台灣角川2025年度漫畫暢銷榜（來源：台灣角川官方提供）

  • TOP1 (漫畫)光逝去的夏天 (5)【限】

  • TOP2 (漫畫)異世界歸來的舅舅 (11)

  • TOP3 (漫畫)ELDEN RING 黃金樹之路 (5)

  • TOP4 (漫畫)狼與辛香料 完全版 (1)【限】

  • TOP5 (漫畫)全知讀者視角 (3)

  • TOP6 (漫畫)姊嫁物語 (15)

  • TOP7 (漫畫)四葉妹妹！ (16)

  • TOP8 (漫畫)薄墨的盡頭 (3)

  • TOP9 (漫畫)患上不出道就會死的病 (2)

  • TOP10 (漫畫)ATRI -My Dear Moments- (1)

台灣角川2025年度輕小說暢銷榜

台灣角川2025年度輕小說暢銷榜（來源：台灣角川官方提供）
台灣角川2025年度輕小說暢銷榜（來源：台灣角川官方提供）

  • TOP1 (輕小說)不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (9)

  • TOP2 (輕小說)青春豬頭少年不會夢到摯愛女朋友

  • TOP3 (輕小說)無職轉生 ～蛇足篇～ (2)

  • TOP4 (輕小說)藥師少女的獨語 (15)

  • TOP5 (輕小說)86—不存在的戰區—(Alter.2) —魔法少女女王☆蕾娜～戰鬥吧！銀河航行戰艦聖瑪格諾利亞～—

  • TOP6 (輕小說)靠死亡遊戲混飯吃。 (5)

  • TOP7 (輕小說)歡迎來到實力至上主義的教室 2年級篇 (11)

  • TOP8 (輕小說)Silent Witch (7) 沉默魔女的祕密

  • TOP9 (輕小說)義妹生活 (11)

  • TOP10 (輕小說)Sword Art Online 刀劍神域 (28) Unital ring Ⅶ

台灣角川2025年度BL暢銷榜

台灣角川2025年度BL暢銷榜（來源：台灣角川官方提供）
台灣角川2025年度BL暢銷榜（來源：台灣角川官方提供）

  • TOP1 (漫畫)渣男椎名學長與瘋男佐佐木學弟 (1)

  • TOP2 (漫畫)佐佐木與宮野 (10)

  • TOP3 (漫畫)背叛者的情歌 (2)【限】

  • TOP4 (漫畫)哈利路亞寶貝 (1)【限】

  • TOP5 (漫畫)PASSION (4)【限】

  • TOP6 (漫畫)薔薇與香檳 (2)【限】

  • TOP7 (漫畫)世界一初戀～小野寺律的情況～ (18)【限】

  • TOP8 (漫畫)扮裝男孩情竇未開 (2)【限】

  • TOP9 (漫畫)是你讓我無法呼吸 (4)

  • TOP10 (漫畫)Honey Trouble (1) 【限】

台灣角川2025年度GL暢銷榜

台灣角川2025年度GL暢銷榜（來源：台灣角川官方提供）
台灣角川2025年度GL暢銷榜（來源：台灣角川官方提供）

  • TOP1 (漫畫)我在意的對象並不是男人 (2)

  • TOP2 (輕小說)我買下了與她的每週密會 (4) ～以五千圓為藉口，共度兩人時光～

  • TOP3 (漫畫)志乃與戀 (2)

  • TOP4 (漫畫)Lycoris Recoil 莉可麗絲 官方漫畫精選集 Repeat (2)

  • TOP5 (漫畫)汙穢不堪的妳最惹人憐愛 (1)

  • TOP6 (漫畫)Madder & Teal

  • TOP7 (輕小說)安達與島村 (99.9)

  • TOP8 (輕小說)Lycoris Recoil 莉可麗絲 Recovery days

  • TOP9 (輕小說)敗給性格惡劣的天才兒時玩伴，初體驗全部被她奪走了 (1)【限】

  • TOP10 (輕小說)心上人的妹妹 (1)

台灣角川2025年度一般書暢銷榜

台灣角川2025年度一般書暢銷榜（來源：台灣角川官方提供）
台灣角川2025年度一般書暢銷榜（來源：台灣角川官方提供）

  • TOP1 (一般書)下課後，怪獸家點名！五月天樂譜特號（25復刻版）

  • TOP2 (一般書)逆愛 戲劇寫真書

  • TOP3 (文學)象首迷宮

  • TOP4 (圖文書)Opanchu Usagi

  • TOP5 (文學)告白擊

  • TOP6 (圖文書)我的孩子不會是霸凌者

  • TOP7 (輕文學)我的幸福婚約 八

  • TOP8 (圖文書)十月堂舊書事１

  • TOP9 (圖文書)神祕卻療癒的八雲先生

  • TOP10 (文學漫畫)牧羊少年奇幻之旅

台灣角川2025年度小角落童書暢銷榜

台灣角川2025年度小角落童書暢銷榜（來源：台灣角川官方提供）
台灣角川2025年度小角落童書暢銷榜（來源：台灣角川官方提供）

  • TOP1 (童書)X尋寶探險隊50 石化之眼：希臘．神殿．石像

  • TOP2 (童書)奇怪的無人商店1：奇怪的無人冰店

  • TOP3 (童書)Minecraft輕鬆學！地球的祕密

  • TOP4 (童書)大象弟弟和內褲王國

  • TOP5 (童書)漫畫版名人傳 奠定AI基礎的天才數學家─艾倫‧圖靈

  • TOP6 (童書)X怪奇偵察隊10 死纏不休的毛髮

  • TOP7 (童書)最強戰鬥7 龍族大戰圖鑑

  • TOP8 (童書)便便噗通

  • TOP9 (童書)生活危機！解決俱樂部3：心靈養成法

  • TOP10 (童書)超厲害的天氣圖鑑4：探索天空的一切奧祕！

以上內容為廠商提供資料原文

其他人也在看

永豐餘集團何家掌門人「何壽川」出書 工商醫界大咖力挺

永豐餘集團何家掌門人「何壽川」出書 工商醫界大咖力挺

財經中心／陳妍霖 &nbsp;李奇 &nbsp;台北報導高齡80歲，永豐餘集團、何家掌門人''何壽川''出新書，特別舉辦新書發表會，不少工商界、醫界大老都來力挺，從求學、如何打造紙業王國，跟台塑集團創辦人王永慶合作開紙業，何家與王家世代交好，到最後生病換肝，開始養生之路，因緣際會成立生技公司，全在書中獨家揭密。「如果沒有醫生幫忙，我大概不會站在這裡」。穿著運動鞋、招牌白髮，高齡80歲，永豐餘集團、何家掌門人''何壽川''出新書，在台北文創大樓舉辦新書發表會，包括工總理事長潘俊榮、工商界、醫界大老都來力挺。永豐餘集團何家掌門人「何壽川」出書 工商醫界大咖力挺（圖／民視新聞）肝病防治學術基金會董事長許金川表示，「30多年前，他的肝出了一點問題，我來照顧他」。當年，成功將何壽川從鬼門關拉回一命的關鍵人物、肝病防治學術基金會董事長許金川也現身分享，何壽川新書，從求學、如何打造紙業王國，跟台塑集團創辦人王永慶交好，到最後生病換肝，開始養生之路，因緣際會成立生技公司，全在書中獨家揭密。永豐餘集團何家掌門人「何壽川」出書 工商醫界大咖力挺（圖／民視新聞）永豐餘學院院長何壽川表示，「我在公司工作，就是在永豐餘工作也將近一甲子了，希望能夠把百年所經過的所有的這些軌跡跟歷史，能夠寫成文字，讓大家傳承的這個故事留下來這個就是真正做這一本書的緣起」。何壽川暢談循環經濟，分享百年企業如何轉型，新書有如自傳，也讓大家看見，這位第三代企業家的傳奇故事。原文出處：永豐餘集團何家掌門人「何壽川」出書 工商醫界大咖力挺 更多民視新聞報導十二月消費者信心驚現滑坡 家庭經濟狀況卻回升臺灣新車安全評等系統：裕隆汽車再斬獲五顆星 國產安全再進化！預測115年經濟成長超3% 年底消費動能持續提升！

民視財經網影音 ・ 1 天前2
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者

差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者

75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前發起對話
資深藝人曹西平驚傳於住處離世　享壽66歲

資深藝人曹西平驚傳於住處離世　享壽66歲

消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...

CTWANT ・ 1 天前72
蔡依林演唱會遭疑「光明會」　音樂總監笑駁：那我就是金城武

蔡依林演唱會遭疑「光明會」　音樂總監笑駁：那我就是金城武

此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...

CTWANT ・ 4 小時前27
曹西平疑趴睡離世　乾兒子曝慢性病未就醫

曹西平疑趴睡離世　乾兒子曝慢性病未就醫

資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。

鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝　醫示警：「4現象」要注意

獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝　醫示警：「4現象」要注意

藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」　去年曾感嘆：走路都靠意志力

曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」　去年曾感嘆：走路都靠意志力

以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。

中天新聞網 ・ 1 天前15
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相　轟「這制度」太僵化！

曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相　轟「這制度」太僵化！

「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前2
屢遭我軍「火控鎖定」　共艦喊：嚴重危及安全

屢遭我軍「火控鎖定」　共艦喊：嚴重危及安全

台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。

TVBS新聞網 ・ 16 小時前249
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知　潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知　潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...

FTNN新聞網 ・ 1 天前6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走

「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走

資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前54
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」

曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」

【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後

緯來新聞網 ・ 1 天前5
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！

林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！

照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...

styletc ・ 22 小時前13
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」　麻油雞也上榜

曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」　麻油雞也上榜

66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前發起對話
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻　兩人得知噩耗回應了

曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻　兩人得知噩耗回應了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...

FTNN新聞網 ・ 1 天前44
蔡依珊曬28年前舊照！　參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光

蔡依珊曬28年前舊照！　參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光

紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前13
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭　揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡

一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭　揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡

資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位

曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位

娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」

民視 ・ 1 天前21
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝　揭解放軍上將集體落馬內幕

共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝　揭解放軍上將集體落馬內幕

中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前123
曹西平獨居猝死！　醫列4現象呼籲民眾要注意

曹西平獨居猝死！　醫列4現象呼籲民眾要注意

藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。

中天新聞網 ・ 1 天前9