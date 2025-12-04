台灣訓練美國晶片人才 學者談短中長期利空
[NOWnews今日新聞] 即便我國官員先前連忙否認，關稅談判沒有談到「幫美國訓練半導體人才」，但美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪時強調「毫無疑問地，他們（台灣）將會負責訓練美國當地的勞工」，態度明確。東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，短、中期，台灣將會面臨必須要指派菁英赴美訓練，影響台灣人才庫及訓練量能，長期若美國學成後，將會成為我們對手。
台美關稅談判進入最後文書交換階段，外媒先前報導台美談判有納入「幫美國訓練半導體人才」換取更低關稅，但行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、國發會主委葉俊顯本週被問到此事時，連忙用「現在沒有談到這些」、「這應該不會是談判條件」否認。
邱達生分析，現階段台積電美國廠無論是生產或是建廠，都是採取派台灣工程師赴美，但是川普政府的最終目的並非只是引進海外工程師來落實高階晶片「美國製造」，而是要促進美國國內就業機會，讓美國工程師有辦法去生產高階晶片，才符合美國長期利益。
延伸閱讀：我國官員才稱台美談判無「幫訓練人才」 卻被美國商務部長打臉了
而美國工程師並不缺乏，包括晶片設計端，或是應用端都比台灣來得優秀，唯獨在半導體的晶片製造環節，是有所欠缺的。
邱達生以廚房運作來形容，美國人身為大廚，可以設計出精美食譜（晶片設計），但實際烹飪時，還是需要願意24小時加班、精確掌握火侯（半導體製造）的「廚師」；這部分在美國人訓練，以及工作文化上確實比較難以達成，卻也成為台灣半導體產業可以獨步全球的重要原因。
他總結，先不去評估怎麼訓練，或是歐美理工人才是否可以接受，但若台灣政府已經被美國政府要求要協助訓練半導體人才作為關稅調降條件之一，無論是短中長期都於台灣半導體產業都是打擊。
他說明，台積電存在訓練系統及規劃，讓台灣國內理工科系學生可以勝任台積電工作，進入晶片廠後也需要有經驗的工程師訓練，如果今天必須要赴美國訓練人才，那麼短、中期就面臨這些「菁英中的菁英」外流到美國，影響到台灣的訓練量能。
而在長期而言，如果美國人假以時日真的可以把台積電人才訓練系統學成，可以自給自足訓練自己的美國工程師時，「美國那邊就會變成我們的對手了。」
