台灣記者嗆辣提問「國台辦發言人結巴」！他揭另1問題更重要：戳破藍白

政治中心／黃韻璇報導

針對台灣封鎖中國APP「小紅書」一年，中國國台辦昨（10）日痛罵民進黨「反民主」、「粗暴剝奪台灣民眾使用社交平台的自由」。不料記者會中遭台灣《中央社》記者提問「那中國當局會開放人民使用臉書嗎？」讓中國國台辦發言人陳斌華瞬間結巴、回答也鬼打牆，畫面全網瘋傳。不過加拿大約克大學副教授沈榮欽就點出，台灣記者的另一個問題恐怕更為重要。

針對台灣政府封禁小紅書，10日中國國台辦例行記者會中，中國國台辦發言人陳斌華表示，民進黨當局名為反詐，實為「反民主」，其蠻橫行徑踐踏民主、妨害自由，「粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內以小紅書謀生獲利的民眾的生計」。

國台辦發言人陳斌華回應兩岸相關議題。（圖／翻攝自台海時刻官方頻道）

不料當場遭台灣記者反將一軍，提問環節時，台灣《中央社》記者詢問，「您剛剛評論台灣因資安、詐騙為由禁止小紅書是『反民主』，那我想問，大陸方面一般民眾也需要翻牆才能使用臉書、X平台，你怎麼看？許多大陸機構開始在臉書等平台設立帳號，大陸方面有考慮讓一般民眾使用臉書嗎？」只見陳斌華不斷低頭看準備好的說詞，不斷結巴、鬼打牆表示「民進黨當局所用的理由在島內根本難以服眾，民進黨當局的做法遭到了島內各界的強烈反對，我們支持⋯在依法依規的情況下使用各類平台」。

該畫面遭全網瘋傳，不過加拿大約克大學副教授沈榮欽就點出，台灣《中央社》記者的另一個問題恐怕更為重要，台灣記者在國台辦記者會上詢問「台灣政府表示，海基會有去函小紅書，但未獲回應。請問海協會是否會協助大陸企業（指小紅書）與台灣方面進行溝通？」

對此，陳斌華說明，中國政府不會協助小紅書與台灣政府溝通，是因為兩岸已經停止溝通，更解釋了中國中止與台灣溝通的原因：「眾所周知，由於民進黨當局拒不承認傾向一個中國原則的九二共識，海協會與台灣海基會的溝通對話機制早已停擺。」

沈榮欽指出，台灣記者的另一個提問，陳斌華的回答揭露了藍白配合中國認知作戰的真相。（圖／資料照）

沈榮欽直指，陳斌華的回答揭露了藍白多年來一直配合中國認知作戰的真相：

◆第一，兩岸停止溝通是因為中國政府拒絕與台灣政府溝通，而非是台灣政府拒絕，多年來藍白一直顛倒黑白，宣稱是台灣政府不願與對岸對話。

◆第二，中國政府清楚表示兩岸對話的前提是台灣接受「一個中國原則的九二共識」。

◆第三，「一中各表」的九二共識並不被對岸承認，中國政府清楚指出九二共識是「一個中國原則」下的九二共識，「一中各表」是1992 年的事，只剩下中國國民黨依舊拿一中各表欺騙台灣人民。

◆第四，何謂「一個中國原則」？請注意，在國際上這和「一個中國政策」不一樣，前陣子藍白誤解高市早苗的發言，就是源自於此。

沈榮欽表示，一個中國原則有三個條件，缺一不可，也就是「世界上只有一個中國；中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府；台灣是中國的一部分。」換句話說，中共很清楚的表示，除非台灣承認是中國的一部分，而且隸屬於中華人民共和國，否則兩岸之間便沒有對話的可能。

沈榮欽強調，而這正是多年來歷屆國民黨主席直到鄭麗文都在散播的謊言，說民進黨政府不要對話，只要戰爭，而全然不提是中國政府拒絕對話，因為他們設下對話的前提是「一個中國原則下的九二共識」，也就是台灣成為中華人民共和國的一部分，只有答應了這點，兩岸才能展開對話。

