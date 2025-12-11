台灣記者突提一問題！國台辦發言人「跳針結巴」畫面曝 網笑翻：小本本上沒有寫

國台辦發言人陳斌華回應我國禁小紅書相關提問。（翻攝國務院台辦發言人臉書）

中國App小紅書因詐騙頻繁，又不願意接受納管遭我國封鎖1年，引發正反聲浪論戰，國台辦日前抨擊民進黨當局「反民主」肆意妄為必自食惡果。不過接下來台灣記者的提問，讓國台辦發言人陳斌華一度結巴，畫面讓網友笑翻「記者問到小本本上沒有的問題了」。

台灣禁小紅書 國台辦如何回應？

針對台灣禁小紅書，國台辦10日記者會上陳斌華稱小紅書深受台灣青年喜愛，並得以從中了解中國真實情況，稱這讓民進黨當局刻意製造的「資訊繭房」破功，讓民進黨如芒在背、惱羞成怒。

陳斌華還嗆說，民進黨當局名為「反詐」實為「反民主」，剝奪民眾使用社交平台自由，「從封鎖大陸購物平台、影音平台，再到封鎖大陸社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的『民禁擋』」如此肆意妄為，必將自食惡果。

開放民眾用臉書？ 國台辦跳針未正面答覆

不過後續台灣記者詢問說，發言人剛剛說因資安詐騙為由，禁止小紅書是反民主，想問大陸方面一般民眾也需要翻牆才能使用臉書、X平台，您怎麼看？而中國許多機構在臉書等平台設立帳號，「是否考慮開放一般民眾使用臉書？」

面對突如其來的問題，陳斌華先是大罵民進黨當局封禁小紅書的理由，「在島內根本難以服眾」，再批「民進黨當局的做法...遭到島內各界的強烈反對...」，頻頻結巴，最後他則稱「我們支持...在依法依規的情況下，使用各類社交平台」，就是沒有正面回應是否開放民眾使用。

粉專「Mr.柯學先生」轉發相關影片，網友看到大酸「笑死自己禁那麼多平台是什麼理由」「訓練不足喔！講話結巴」「小紅書就沒有依法依規啊」「沒寫到這題，趕快找一個制式答案矇混過去」「記者問到小本本上沒有的問題了」

