台灣設計展看不夠？卦山村「彰化控」延展半年、網上逛博物館

台灣設計展的天地味「彰化控」展館，將持續再展半年。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣設計展今年首度在彰化登場，跨越4鄉鎮、19個展覽主題，展期17天，創下將近784萬人次的參觀紀錄，許多人都覺得逛不夠，縣府也推出「彰化行」線上博物館 ，但有人發現「為何是簡體字？」對此，縣府計畫處長施敏華說，應該與使用者瀏覽器的設定有關。

施敏華指出，許多人敲碗的台灣設計展線上博物館已正式上線，透過360度環景技術，完整保留展區細節，展區所有介紹文字，都可以看得一清二楚，非常方便，讓民眾看個夠，不會因為有些地方沒逛到而有缺憾。

至於有民眾反映網路看展，一打開都是簡體字，施敏華強調，這次使用的上架平台是在美國，如果使用者所用的瀏覽器沒有特別設定，就有可能出現簡體中文，但如果有設定繁體中文，看到的文字應該就是繁體中文。

有民眾敲碗續展，施敏華說，位於卦山村三樓天地味「彰化控」展館，確定將會延展半年，也就是至少展到明年4月左右。因為該處展場是縣府城觀處管理，其他地點無論是美術館或是圖書館都各自原有用途，因此，民眾可以在開放時間前來參觀。

「彰化控」用織品與紐扣做出食物模型，超級吸睛。(記者劉曉欣攝)

台灣設計展的天地味「彰化控」展館，用小豬模型介紹彰化美食與豬肉的部位。(記者劉曉欣攝)

