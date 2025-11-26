台灣設計展 打開彰化百年沃土 「合新中正一綻」市心登場 引領住宅新時代

▲「合新中正一綻」市心巨擘登場。(示意圖/業者提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

台灣設計展引爆熱潮 帶來彰化行前瞻視野

2025年秋，台灣設計展在彰化圓滿落幕，展覽不僅讓外界重新看見彰化的文化底蘊，更揭開中台灣城市進化的序幕。現在的彰化，正以全新姿態綻放光芒，隨著百貨新商圈啟動，城市能量全面翻新，打造宜居與創新並行的生活新都。在這樣的時代轉捩點上，合新建設團隊憑藉超過二十年的專業實力，選址彰化最具代表性的中正商圈核心推出「合新中正一綻」，百米壯闊地景、珍稀完整基地，正是對老彰化人情感的回應，更是為新世代家庭築夢的誠意之作。

廣告 廣告

▲「合新中正一綻」3D外觀透視參考。(示意圖/業者提供)

中正商圈核心座標 百年榮耀的延續

彰化中正路，見證彰化百年繁華，也承載無數在地人的情感記憶，這裡不只是政經中樞，更是商圈核心以及文化起點，眾所期待的中友百貨工程正在進行中，城市地位再度攀升，從交通立體化、產業升級，到醫療創新、捷運規劃…以「便捷、樂活、健康、人文、時尚、永續」六大願景，啟動城市新篇章。「合新中正一綻」正座落於這條黃金軸線上，見證彰化從百年古城邁向現代新都的關鍵時刻，集交通、商業、公園、學區於一身，為市中心注入新生活典範，構築出0到100歲皆宜的幸福生活圈。

▲建案公設營造出「回家即是一種享受」的生活意象。(示意圖/業者提供)

合新建設深耕彰化情 從在地出發 為家築夢

合新建設團隊在彰化市以「城峰」等系列作品延續良好口碑，秉持誠信與品質為本，致力於實現每一位購屋者的理想家居。此次推出的「合新中正一綻」，不僅是建築升級，更象徵對土地與生活的深情回饋，業主表示：「彰化是一座充滿故事的城市，我們希望透過更現代、舒適、宜居的住宅規劃，讓老彰化人有理由換新家，也讓新彰化人能圓夢成家。」百米面寬創新名宅，以現代簡約線條展現尊榮氣度，社區規劃融合綠意與光影，營造出「回家即是一種享受」的生活意象。

從台灣設計展的創新出發，到彰化市政建設的全速推進，從老街的人情溫度到新建築的現代語彙—彰化正走在榮耀未來的道路上，城市地標新高度「合新中正一綻」以現代建築美學回應三百年城市底蘊，讓人文與繁華並存，讓家的故事在這裡重新開始，成為老彰化人換屋升級、新世代家庭置產圓夢的最佳選擇。