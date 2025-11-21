台灣設計師助陣 青山王、北港媽祖香火袋有新意

（中央社記者王寶兒台北21日電）迎接台北艋舺青山宮青山王渡台第170次生日，文總與艋舺青山宮將舉辦「2025萬華大鬧熱」，還邀請設計師助陣，另與北港朝天宮合作，設計青山王、北港媽祖的雙面香火袋。

文化總會今天發布新聞稿表示，今年適逢艋舺青山宮170週年，青山王將與好朋友北港媽祖再次相聚，北港媽祖29日會到萬華，由青山王親自到火車站迎接媽祖並展開遶境，最後於龍山寺相聚，復刻1917年2位神明相聚的經典畫面。

「艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋」由好仙出品創辦人暨藝術總監林佳齡Misc操刀設計。林佳齡提到，過去曾參與過幾次艋舺青山王文化祭，今年也剛從北港朝天宮走訪回來，覺得很有緣分，很開心可以一起參與這場盛事。

有別香火袋常用傳統金紅色系，林佳齡以銀灰色系為底，香火袋設計圖初稿完成後，還特別擲筊連線請示青山王、媽祖，得到媽祖希望形象能更溫柔、秀氣一點的答覆後進行修改，最終成品也透過擲筊得到神明肯定。

文總秘書長李厚慶說，艋舺大拜拜不只是台北3大廟會之一，更是萬華一年一度重要的慶典，大拜拜過去多為當地人參與，自2020年起，文總透過文化參與的方式，一起讓更多人知道這個極具意義的活動及這個美麗的城區，近年也看到越來越多年輕人走進萬華，以不同視角重新認識並認同這個地方。

「艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋」將在11月25日發售；「2025萬華大鬧熱」將在11月29日至12月6日登場。（編輯：張銘坤）1141121