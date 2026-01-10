台灣設計週 「進未來」應對當代挑戰

記者范瑜／專題報導

由台灣設計研究院舉辦的「2025台灣設計週：DESIGN NEXT進未來」主題展，即日起至1月25日於松山文創園區台灣設計館03展間登場，集結27件國內外設計案例，從文化敘事、民主科技到城市永續，不僅反映當代設計的趨勢，更回應臺灣與全球所面臨的現實挑戰，歡迎民眾一探當代設計議題，並感受「設計」如何在不同領域中連結人、社會與科技。

27件案例呈現不同領域角色

本屆台灣設計週以「DESIGN NEXT進未來」為主軸，強調設計不只是形式與美感的展現，更是一種回應現實、參與社會的行動。展覽透過跨領域、跨國界的案例，呈現設計如何介入公共議題，從個人生活到城市系統，從物件創新到價值選擇，引導觀眾重新思考「未來」其實正由當下的每一個選擇所形塑。

走進展場，兩側陳列27件設計案例，如同一段通往未來的路徑，具體呈現設計在不同領域中的角色與影響力。「DESIGN NOW」展區從設計演進的角度出發，回顧設計如何從關注「物」的功能性，進一步轉向「人」的需求與體驗，最終發展為以「系統」為核心的整合思維。以交通工具為例，從腳踏車架、摺疊車到YouBike共享單車，清楚展現設計已不再只是滿足個人使用，而是回應城市永續與公共便利的整體需求。

跨領域觀點 實踐設計與民主深層連結

〈夕陽小鎮〉虛擬音樂節結合遊戲化與敘事設計，讓觀眾化身「鎮民」，在充滿臺灣風格的小鎮中自由探索、互動與觀賞演出，除可切換角色和服裝，還能選擇自己喜歡的賽車遊戲車隊和車款，並與遊戲中的NPC進行對話，並到舞臺區觀賞樂團和歌手們的表演，展現虛擬展演在科技時代所具備的創意潛力。

〈Made in Democracy民主相機計畫〉則以一臺透明相機作為象徵，邀請觀眾體驗拍下屬於自己的影像，可能得到一張清晰或模糊的照片，隱喻民主的開放、透明與不確定性，也代表實踐民主的過程，不是非黑即白的選擇題，而是不停地交織、對話與篩選，讓抽象的民主價值轉化為可感知的體驗，歡迎民眾在展場拍下獨一無二的民主模樣。

在「DESIGN NEXT」展區中，則透過7位跨領域專家的觀點，回應「設計的未來是什麼？」這項提問，接著引導觀眾參與「價值選擇光譜」互動遊戲，從永續發展、數位倫理、多元包容等核心議題中，透過投票與討論表達立場，也學習傾聽不同聲音，實踐設計與民主的深層連結。

現場陳列27件設計案例，如同一段通往未來的路徑，具體呈現設計在不同領域中的角色與影響力。（圖：記者范瑜攝）

Made in Democracy民主相機計畫〉隱喻民主的開放、透明與不確定性，讓抽象的民主價值轉化為可感知的體驗。（圖：記者范瑜攝）

永續設計的中繼屋〈臺灣厝〉意指人人宜居的住宅，期大幅降低建築的「隱含碳」與能源消耗，也體現了設計在社會住宅與永續建築中的重要角色。（圖：記者范瑜攝）

展覽帶民眾回顧設計如何從關注「物」的功能性，進一步轉向「人」的需求與體驗。（圖：記者范瑜攝）

以交通工具為例，從腳踏車架、摺疊車到YouBike共享單車，清楚展現設計已不再只是滿足個人使用，而是回應城市永續與公共便利的整體需求。（圖：記者范瑜攝）

作品設計回應臺灣與全球所面臨的現實挑戰，歡迎民眾一探當代設計議題，並感受「設計」如何在不同領域中連結人、社會與科技。（圖：記者范瑜攝）

〈夕陽小鎮〉虛擬音樂節結合遊戲化與敘事設計，讓民眾化身「鎮民」自由探索與互動。（圖：記者范瑜攝）

「DESIGN NOW」展區從設計演進的角度出發，回顧設計從「物」的功能性，到強調「人」的需求與體驗，最終發展為以「系統」為核心的整合思維。（圖：記者范瑜攝）