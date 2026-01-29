台灣診所為何只收現拒刷卡？醫親揭「2關鍵」

生活中心／楊佩怡報導

邁入 2026 年，行動支付與信用卡已成為多數台灣人的生活日常，然而在台灣的傳統診所，「僅限現金」的規定仍讓不少民眾感到困擾。就有網友發文感嘆部分診所支付方式「落後」，直言：「明明已經2026了卻感覺還活在1980年代」，貼文一出，立刻引來醫師、護理師親揭「關鍵原因」。

網友發文抱怨台灣診所只能付現不能刷卡，直喊「活在1980年代」。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

網友怨診所只收現金，不能刷卡 直言：「簡單事搞複雜」

一名網友在Threads發文抱怨，他表示無法理解台灣有些地方的診所，「支付方式可以這麼落後」，拒絕接受信用卡、轉帳或 Line Pay，堅持只收現金，「明明已經2026了卻感覺還活在1980年代」，直呼：「這麼簡單的事情還需要搞這麼複雜」。

貼文曝光後，引來不少網友推測「健保診所才150-200元掛號費是在刷什麼卡，50元部份負擔健保扣掉，還要被信用卡公司扒一層皮喔」、「你講反了吧。對於收款方而言，「只收現金」比較簡單，「現金信用卡電子支付都收」才是複雜的那邊」、「那些支付工具不是吃素的，他們要收服務費保管費手續費的，為數不高的利潤全被吃掉」、「現金才是最簡單。行動支付反而複雜」、「手續費的問題呀，成本沒人要買單」。

醫師解釋刷卡就要額多抽營業額2℅，整體利潤就是會少20%。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

醫師揭利潤缺口：刷卡等於「利潤縮水 20%」

此外，貼文也釣出醫師和護理師留言揭內幕，「基本上，利潤已經不高的狀況下，多抽個營業額2%的手續費，其實對於整體利潤來說就會是20%的減少（假定毛利10%），這真的影響不小如果用轉帳的，也會有擔心遇到有問題帳戶轉過來的錢造成整個診所帳戶凍結，整個收入跟員工薪資全卡住，更麻煩」、「一個只收現金的獸醫院可以回答，我的營業成本佔營業額的90%，多抽個2%對我來說就是幫薪水打八折的概念」、「診所護理師告訴你吧，別談手續費的問題好了，收現金下來放到抽屜的時間遠遠快於刷信用卡、電子支付」。

護理師透露民眾刷卡時間比收現金還來的久。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

蒼藍鴿：能刷卡的診所都該給 Respect

事實上，網紅醫師「蒼藍鴿」也曾發文針對此議題分享表示，「冷知識：有提供刷卡支付的醫療院所或商家都該給respect」，他指出2原因，首先刷卡手續費通常自行吸收，再者「該繳的稅一毛都躲不掉」。





