台灣詐騙主嫌假冒FBI官員！柬埔寨警捣毁賭場逮捕23人

柬埔寨警方於11月1日發動突襲，成功摧毀一個藏匿於柴楨省巴域市「Silver Star」賭場的跨國電信詐騙集團。該集團由一名台灣人及兩名馬來西亞人主導，並在賭場辦公區內設立詐騙機房，假冒美國聯邦調查局（FBI）及司法部官員進行跨境詐騙。

警方在突襲中發現，賭場內的辦公空間被改裝為多間專業的詐騙作業室，內部設有大量電腦及話務設備，並特別打造了隔音裝置以防止聲音外洩。警方共拘留23名涉案人員，其中包括主要嫌犯及其他來自斯里蘭卡、巴基斯坦、尼泊爾等多國的成員。

這起事件的關鍵證據是印有美國FBI及司法部標誌的假背景板，詐騙成員利用這些道具在視訊通話中假裝成美國執法人員，以此取信於受害者。由於該集團的犯罪行為情節重大，柬埔寨商業博彩委員會已決定立即吊銷該賭場的營業執照，並勒令其停止經營。

目前三名主要嫌犯已被移送至柴楨省法院，等待司法審判，而其他外籍嫌犯則將由移民總局處理遣返事宜。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

