台灣詐騙多？徐國勇駁：是全世界犯罪現象

▲徐國勇表示，全世界詐騙都很多，不只是台灣，詐騙是全世界一種犯罪的現象。（圖／擷取自午青YT）

[NOWnews今日新聞] 普發現金1萬元今（5）日上午8時起開放登記，民進黨秘書長徐國勇上午在直播中說明如何領取普發現金，以及宣傳「民進黨便民服務站」，以防遇到詐騙，不過，徐國勇認為，全世界詐騙都很多，不只是台灣，詐騙是全世界一種犯罪的現象。

徐國勇上午在民進黨直播節目《午青》中宣傳「民進黨黨公職人員的服務站」，呼籲民眾能到黨公職的地方服務處，請工作人員幫忙領一萬元，「你不會怕碰到詐騙集團！」

徐國勇談到，詐騙集團很猖獗，但有人說「我們台灣詐騙這麼多」，但他告訴大家，全世界詐騙都很多，台灣不是唯一的國家，美國也有很多詐騙集團，其他國家也有很多，日本也有很多詐騙集團，「常說台灣有詐騙、台灣很糟糕啦，其實不是，詐騙是全世界一種犯罪的現象」，在犯罪學理，台灣並不是最差的。

廣告 廣告

徐國勇提到，在聯合國網站中，如重大犯罪率、殺人案等，台灣的犯罪率是比日本低，他印象中，台灣贏過所有國家，只輸新加坡，因為新加坡有鞭刑，「鞭刑好嗎？鞭刑是不符人道的，所以新加坡不是一個自由民主的國家，它是一個半自由、半民主的國家」，若去自由之家看評比，新加坡的自由度、民主度遠落後台灣。

徐國勇也透露，他不會領普發一萬元，他會捐給慈善團體，「這一萬塊對我來講，還好啦！我還過得去，我打算把它捐出去」，但職員不用和他一樣。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

王世堅討論度高更適合選北市長？吳怡農自曝優勢 喊沒派系奧援

參戰市長被議員批沒跑基層、互動低！吳怡農舉這例反駁

民眾黨拋停砍年改！民進黨批：黃國昌應向過去的自己道歉