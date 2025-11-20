台灣詐騙案第一名？鄭銘謙：不能這樣講喔！

▲法務部部長鄭銘謙。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 涉及跨國詐欺、博弈洗錢的太子控股集團，在台灣有9家掛名公司，作為金流及網路博弈據點。針對該案，立委質詢法務部長鄭銘謙時表示，台灣詐騙案是第一名，沒想到鄭銘謙立刻反駁，「沒有喔，不能這樣講喔！委員你有數據嗎？你有數據說我們詐騙案是第一名嗎？」

新加坡國會5日三讀通過「刑事法（雜項修正）法案」，詐騙相關罪犯將面對鞭刑在內的刑罰。鑑於台灣詐騙猖獗，有立委呼籲效法新加坡修法，才能有效嚇阻犯罪。對此，根據《TVBS民意調查中心》調查顯示，無論政黨傾向，皆是贊成的比例高於不贊成，共有70%民眾贊成（50%非常贊成，20%還算贊成），明顯高於19%不贊成（13%不太贊成，6%很不贊成），11%沒有表示意見。

立法院司法法制委員會19日上午邀請法務部長鄭銘謙，針對「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專題報告並備質詢。立委質詢時表示，台灣的詐騙案是第一名，法務部長鄭銘謙卻反駁道，「沒有喔，不能這樣講喔！委員你有數據嗎？你有數據說我們詐騙案是第一名嗎？」

鄭銘謙強調，檢警調各單位持續努力改善偵辦效率，詐騙案件查獲量與財損量已有下降趨勢，但仍有努力空間，台灣需與國際合作。針對鞭刑入法預防犯罪一事，鄭表示，法務部分析評估後認為，社會高度分歧、可能抵觸人權公約，甚至可能違反憲法保障，因此現階段並無引入鞭刑的可行性。

