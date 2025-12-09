台灣詐騙犯被「遣送中國」 873人慘了
「一通電話、一個連結，可能讓你一年的積蓄化為烏有。」台灣的詐騙問題日益猖獗，甚至被戲稱為「詐騙王國」。今（114）年截至11月為止，國人被詐騙的總損失金額已高達826億元。許多在東南亞國家跨境犯案的台籍詐騙犯，被逮捕後被遣送中國。截至今年9月13日，仍有873名台籍詐欺犯在中國滯留、服刑，凸顯跨境犯罪的複雜與執法困境。
根據刑事局「165打詐儀表板」的最新統計數據，今年台灣的詐騙損失金額，截至11月已累積達約826億元。此外，每個月的詐騙案件數量全部突破1萬件。其中，一月份的受騙金額更高達95億4562.9萬元，創下今年單月的新高紀錄，驚人的數字反映出詐騙犯罪對台灣社會造成的巨大衝擊。
除了國內受害金額居高不下，台籍詐欺犯的跨境犯罪問題也持續引發兩岸與國際間的執法爭議。事實上，不少台灣詐騙犯遠赴柬埔寨等東南亞國家設立機房犯案。其中，最受矚目的是柬埔寨在今年3月於金邊一處詐騙園區成功破獲的電信詐騙集團。該行動共逮捕了186人，其中竟有179名是台灣人，僅有7名是中國人。然而，所有被捕嫌犯最終卻被全數遣送往中國受審，而非遣返回台灣，此舉引發人權與管轄權的爭議。
根據大陸委員會（陸委會）的最新統計資料顯示，截至今年9月13日，仍有873名台籍詐欺犯在中國被拘留、被起訴、審判中或服刑中。這些案件凸顯了在缺乏雙邊司法互助協議的情況下，跨境詐騙犯的引渡和審判管轄權問題仍是台灣政府在打擊詐騙犯罪上面臨的巨大挑戰。
外交部曾呼籲國人，切勿心存僥倖赴海外從事包括電信詐騙在內的不法行為，以免觸犯當地國法律而繫獄海外，不僅斷送個人前途，也損害國家形象。我國政府各相關部門將持續通力合作，與相關國家共同加強打擊跨國犯罪。
