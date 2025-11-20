台灣詐騙第一？鄭銘謙回這句 他：問題解決

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者徐敏娟攝）

[NOWnews今日新聞] 涉及跨國詐欺、博弈洗錢的太子控股集團，在台灣有9家掛名公司，作為金流及網路博弈據點。針對該案，立委質詢法務部長鄭銘謙時表示，台灣詐騙案是第一名，沒想到鄭銘謙立刻反駁，「沒有喔，不能這樣講喔！委員你有數據嗎？你有數據說我們詐騙案是第一名嗎？」；對此，粉專「政客爽」狠酸，「只要澄清台灣不是第一名，詐騙問題自然就可以解決了」

新加坡國會5日三讀通過「刑事法（雜項修正）法案」，詐騙相關罪犯將面對鞭刑在內的刑罰。鑑於台灣詐騙猖獗，有立委呼籲效法新加坡修法，才能有效嚇阻犯罪。對此，根據《TVBS民意調查中心》調查顯示，無論政黨傾向，皆是贊成的比例高於不贊成，共有70%民眾贊成（50%非常贊成，20%還算贊成），明顯高於19%不贊成（13%不太贊成，6%很不贊成），11%沒有表示意見。

立法院司法法制委員會19日上午邀請法務部長鄭銘謙，針對「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專題報告並備質詢。立委質詢時表示，台灣的詐騙案是第一名，法務部長鄭銘謙卻反駁道，「沒有喔，不能這樣講喔！委員你有數據嗎？你有數據說我們詐騙案是第一名嗎？」

對此，政客爽在臉書發文狠酸，「我們只是詐騙王國，絕對不是詐騙第一名，請大家幫忙澄清！只要澄清台灣不是第一名，詐騙問題自然就可以解決了」，並暗指鄭銘謙的回覆和總統賴清德「不是表決多數就贏！不是喔！不是這樣子」如出一轍；貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「乾脆把頭埋土裡，什麼都聽不到看不到就好了」、「國家都可以詐騙公務人員了，還指望什麼」、「根本是第二個萊爾校長欸」、「上行下效 」、「詐騙沒有第一只是看不到車尾燈」。

