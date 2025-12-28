台灣該不該發行穩定幣？陳沖分析2層面：台灣這大廠已具備條件

前行政院長陳冲18日接受美好證券股份有限公司YouTube頻道專訪，陳冲表示，台灣有沒有理由發行穩定幣？在對外貿易越來越發達之後，到了虛擬經濟階段，是否要採取比較主動爭取貨幣話語權？

陳冲表示，美國在《海湖莊園協議》講得很清楚，穩定幣要解決美元、美債的問題，美國是為了支付嗎？照理說應該是，因為美國的法律規範穩定幣為支付工具。美國需要一個堂而皇之的理由，不能說是為了解決債務問題而發行，因此，有些理由是真正的，有些是隱藏在後面不能講的。那，台灣有沒有理由，非做這個事情不可？

發行穩定只為支付？ 陳冲：電子支付已經不缺 ​

陳冲說道，如果台灣穩定幣是為了支付，台灣其實支付已經非常的發達。當年從悠遊卡開始，後來進入電子支付制度的時代，有電子支付機構條例等。因此，在支付面上不缺什麼。若不是支付，那有沒有很高的戰略目的？但還玩不上。因為現在很高的戰略目的，只有大型的國家，像美元和人民幣的貨幣戰爭、美元和歐元的貨幣戰爭以及當年美元打敗日元的貨幣戰爭，那種高層次的時候才有。

陳冲指出，台灣沒有到那個層次，但有兩件事情，讓很多人願意考慮這件事。首先，在虛擬經濟體系，需要一個加密貨幣做為計價的單位；其次，台灣是獨立開放的經濟體，現在幾乎沒有外交關係，生存下去很重要的條件，就是不斷要有聲音，讓人家知道台灣的存在價值。如果在穩定幣發行上台灣有經驗，各國能夠參考，這也是一種發行穩定幣的理由。

陳冲續指，要發行穩定幣，台灣可能不能從戰略去考慮，因我台灣大概不夠格談那麼高級的事情。但，可以很實用的考慮，就是為了讓他國感受到台灣的存在，而且台灣在虛擬竟體的運作下面，可以是有話語權的。從這方面考慮的話，可能台灣就需要一個穩定幣。台灣在實體經濟和虛擬經濟體系裡面，其實都有話語權。但是講到貨幣的話語權，這就未必了。

台灣貨幣政策長期偏保守 陳冲： 錯失了很好的時機 ​

陳冲表示，台灣對外貿易越來越發達之後，台灣有機會在貨幣的話語權上有一點。台灣在貿易上是一個很活躍的玩家，可是台灣長期以來因為保守，所以中央銀行的政策不希望新台幣國際化，也許央行沒有講出來，但是從所有動作來看，不希望。基本上對於台灣一個小型經濟體來講，可能保守就是一個必要的手法了。問題是台灣錯失了很好的時機。

陳冲指出，如果你在經濟成長、出口擴張和對外貿易變成主要的參與者的時候，是一個機會讓你的貨幣國際化。但國際化貨幣以後，你又負有很多義務，所以這讓任何貨幣主管機關都很猶豫。即使像中國這麼大的經濟體，對人民幣的國際化還是一步一步慢慢走的，因為這件事並不容易，所以台灣對央行也要諒解。

陳冲表示，在實體經濟時代，台灣對於貨幣話語權並不積極、並不主動。但到了虛擬經濟這個階段，是不是要採取比較主動爭取話語權。陳沖認為，政府應該要有一個態度「我到底希望我在這方面將來能夠做到什麼樣的程度？」這跟後面要走什麼路很有關係。因此，要如何爭取話語權，目前跟主管機關的態度很有關係。

陳冲指出，台灣要是否發行穩定幣，應從兩個層面思考，首先，要用什麼幣別發行？其次，個人或小型法人是否能參與？而目前，各國在穩定幣相關立法都有寫道，如果發穩定幣的話，幣別是我自己的法幣「或其他貨幣」。比如香港說發行港幣穩定幣，或其他貨幣，重點可能就是「其他貨幣」而不是港幣。

為面子先發行新台幣穩定幣 陳冲： 後面發行比較多美元 ​

陳冲續指，港幣本身就是非數位化的穩定幣，當年港幣發行的時候，是釘住美元的，每張流通的港幣，背後有足額美元支撐。那現在發行港幣穩定幣，變成數位有什麼意義呢？所以香港目標很可能是「非港幣的穩定幣」，而日本發行穩定幣時，為了面子，第一個一定先發行日元，但相信大概後面發行比較多美元。

陳冲表示，台灣為了面子問題，第一個發行最好是新台幣，但是，美元穩定幣的機會更大，可是美元穩定幣發行的時候，是幫美國人做嫁，因為美國現在就想發行很多美元穩定幣，然後擴大市場。因為美國總統川普說過，穩定幣一旦通過以後，美元穩定幣的市場佔全球99點幾%，而台灣為人做嫁，只是賺一點小錢而已。但不得不做，因為這是唯一可以賺錢的，台幣穩定幣賺錢機會也許不大。

陳沖指出，國內持有許多美元流動性資產的公司，且在實體經濟方面有全球的價值鏈或供應鏈，若政府允許，將在發行穩定幣方面有很大的機會。台積電所持美元現金是相當多的，也有很大的美元流動性，有能力發行美元穩定幣。而在國際上供應鏈融資，台積電有必要，因為該公司是全球資金在調度。台積電的財務報表是以美元在記財務報表的，因大部分交易是以美元為基礎。

陳冲續指，若企業發行穩定幣，或多或少會影響國內金融體系。但若國內法禁止企業發行穩定幣，但企業可能已經有海外主體並在海外發行。就像日本索尼，到美國發行美元穩定幣。因此，是否要穩定幣，該問題已經跳脫台灣立場看待，不是「台積電要不要在台灣發行穩定幣」而是台積電本身要發行穩定幣有沒有條件，若有的話，政府應該主動爭取它在台灣做。



