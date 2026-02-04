台灣該交給哪一黨掌權？宋永毅妙喻啟發書展觀眾

國共智庫論壇引起台灣各界評論，中國歷史學家宋永毅今天(4日)在台北國際書展中，以中國知識分子儲安平當年說過的話，提醒台灣民眾，台灣無論是藍或綠執政，只是民主「多與少」的問題，如果換成共產黨掌權，就是民主「有和無」的問題，期盼台灣人有所啟發。

中國歷史學家宋永毅從美國來到台灣宣傳新書《毛澤東和「新中國」：延綿不絕的政治運動與其深層的戰爭思維》，4日下午在台北國際書展舉辦新書發表會。

他談到，早在5、6年前，他就說過中國國家主席習近平進入了毛澤東晚期，現在更是如此，而為什麼習近平總想跟著毛澤東的路線走，這就取決於他要做怎麼樣的領導人？如果要成為高度極權獨裁者，必然要跟毛澤東學，如果是想成為美國總統、法國總統，中國將完全是另一個格局，哪怕習近平是要沿著鄧小平路線走，中國也會是不同的格局。

廣告 廣告

宋永毅也提到，為什麼這個世界需要一群研究歷史的人，因為似乎從來沒有人認真吸取歷史的教訓。他說，自己對台灣的兩黨政治沒什麼研究，但有個典故一直想和台灣民眾分享，已故的大右派中國知識分子儲安平，當年在中國大陸淪陷、國共兩黨吵得一塌糊塗之際，儲安平對於到底是民國好？還是紅色中國好？提出了觀點，這番話對目前的台灣也很有啟發。

宋永毅：『(原音)他說，國民黨是民主多與少的問題，共產黨是民主有和無的問題。用這句話來觀察目前台灣的兩黨政治，我認為都是民主政黨，所以無論哪一個政黨掌權，都是一個民主多與少的問題；但如果你換成共產黨掌權，那就是民主有和無的問題。』

宋永毅新書《毛澤東和「新中國」》，對中共所構築的革命理論進行深度解構，發表會吸引多位台灣學者前來聆聽。國立政治大學國家發展研究所教授李酉潭指出，有句話說「懂政治不懂歷史，有樹無根；懂歷史不懂政治，有花無果」，宋永毅既懂歷史又懂政治，是一位能和社會科學領域研究者互動交流的重要學者。

淡江大學資訊傳播學系副教授曾建元則表示，台灣電影《大濛》票房已突破新台幣1億元，希望看過這部電影的人能來看《毛澤東和「新中國」》這本書，就能從台灣的觀點以及這些從中國大陸出來的人的觀點，來看毛澤東、看共產黨，相信在相關議題上，彼此會有很多心靈交會的地方。