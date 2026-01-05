台灣該如何面對川普？ 林濁水：他非戰略家「台灣應趨利避害」

林濁水5日接受主持人黃光芹於《CNEWS匯流新聞網》政論直播節目《中午來開匯》專訪。 圖：《CNEWS匯流新聞網》提供

[Newtalk新聞] 針對台灣在地緣政治與半導體供應鏈地位，前立委林濁水今（5）日受訪表示，台灣擁有第一島鏈的戰略位置及科技產業鏈的重要樞紐，但美國總統川普並非戰略家，直至近年才知道台灣的重要性，並直言台灣面對川普出現，面對既成現實要趨利避害。

林濁水今日接受主持人黃光芹於《CNEWS匯流新聞網》政論直播節目《中午來開匯》專訪。談及川普曾以「鋼筆尖」形容台灣，林濁水指出，川普本身並非具有完整戰略觀點的人；但隨著中美經濟對抗展開，台灣的地緣戰略價值逐步上升並受到凸顯。

廣告 廣告

林濁水回顧，冷戰初期美國為圍堵中蘇，採取「聯中制蘇」策略，當時中國並非敵人、反而近似準盟友，台灣在太平洋的地緣重要性因此幾近歸零，也成為台灣國際地位最為艱困的時期。直到歐巴馬任期後段，隨著南海情勢升溫，台灣的戰略地位才逐漸回升；進入川普時代後，台灣在第一島鏈上的重要性更進一步被凸顯。

他進一步指出，兩蔣時代尚未出現今日的全球價值鏈概念；台灣民主化之後，角色從第一島鏈的軍事戰略位置，轉化為科技產業鏈的關鍵樞紐，使台灣的重要性大幅提升。林濁水認為，川普剛上任時其實對台灣的定位並不清楚，直到美國官僚體系逐步鋪陳說明後，川普才真正理解台灣的關鍵地位。

林濁水也提到，川普執政剩餘任期有限，這位「非典型人物」已成為國際社會必須面對的現實，連習近平也不得不正視。他強調，台灣應以「趨利避害」為原則，務實應對，而非選擇正面硬碰。

此外，林濁水指出，川普在美國2026年度的相關國安報告中，除中國、俄羅斯外，唯一多次點名的就是台灣，提及次數高達8次。報告中更明確指出，台灣位處東北亞與東南亞之間的樞紐地帶，具備牽制南韓、影響區域安全的關鍵位置，顯示在川普的國家戰略架構中，台灣已被視為第一島鏈的核心節點，也是美國防守西太平洋、亞太安全體系中的最重要樞紐之一。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄心衛中心爆性侵案！精神科醫師：一人的惡行不代表體系的失敗

川普恐嚇後 委國代總統急轉彎! 稱邀請美談合作 紐時曝她數周前就被「欽定」