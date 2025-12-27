台灣警戒中國生成AI操縱輿論介入大選 引日媒關注

日本媒體今天(27日)報導，中國可能透過操縱輿論介入2026年縣市長選舉與2028年總統大選，已經引發賴清德政府的警戒。報導也指出中國情報分析企業外流的內部資料，已經展示出能夠透過生成式AI散播真假難辨的情報，在不知不覺中滲透社會的先進技術。

日本讀賣新聞報導，美國范德比大學國家安全研究所(Institute of National Security)取得了一家名為中科天璣(GoLaxy)的中國公司內部文件，並在網站上公開。這份400頁的簡報用文件，提到了該公司「應對共產黨中央關心的香港、台灣、美中問題等議題，提供情勢感知、分析、輿論操作的技術」。

廣告 廣告

文件指出，中科天璣開發的系統能夠監控網路空間，鎖定對輿論有影響力的人物，分析這些對象的心理傾向、價值觀、包含方言在內的語言使用，生成出與這些對象思維方式接近的虛假人物。

這些虛假人物的社群媒體帳號不只會提供情報，也會進行看似自然的對話來影響其目標對象。

讀賣新聞引述台灣AI業界人士指出：「隨著生成AI技術的發展，要分辨出社群媒體帳號的真實性幾乎是不可能的了。」

中科天璣否認紐約時報針對這些內部文件的報導。

讀賣新聞引述中國消息人士指出，習近平政權希望在2028年阻止賴清德連任，而從被視為總統大選前哨戰的2026年縣市長選舉開始，輿論操作可能會越來越活躍。

陸委會在12月1日召開的諮詢委員會議，討論中共運用社群平台對台統戰。有委員指出，中共會利用社群平台動員大量假帳號操弄輿論、煽動特定族群。建議政府持續加強假訊息澄清，並提升國人媒體識讀能力。 (編輯:柳向華)