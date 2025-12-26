台灣議員開箱緬甸電詐園區：中國掠奪世界

▲新北市議員林秉宥，近日親赴緬甸電詐園區「開箱」，並陸續po出在當地拍攝的影像，圖為已經被抄、廢棄的園區宿舍房間。（圖／翻攝自林秉宥臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨新北市議員林秉宥，近日親赴緬甸「開箱」電詐園區，並陸續在個人臉書po出相關文章、照片、影片，感嘆台灣深受詐騙之苦，卻對詐騙產業理解甚少，直言：「如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是我這趟冒險想要確認的事實-詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。」

林秉宥25日起開始在臉書發文，在前言部分提到，數十萬人在遠離發達文明的地區、在電詐園區的牢籠中，面對嚴苛要求與生命威脅，為了存活下來所做的事，是在台灣和平盛世存活的人們難以想像的，需讀取各種教案、製作大量筆記甚至閱讀各類心理學及企管書籍；餐廳的菜單上，有一碗50元台幣的白飯、300元的炒飯，甚至是預訂的紅燒熊掌，但整個園區沒有任何現實世界的貨幣，只有面額100的代用券，漫畫中怵目驚心的情節，在這裡只是日常，有許多苟活在這個地獄裡、冀望能挖空受騙者帳戶來存活並翻身的奴隸。

▲在園區撿到的手機，上面清晰可見「創億集團」四個字，該集團與前陣子在台灣引發譁然的太子集團同一個系統。（圖／翻攝自林秉宥臉書）

林秉宥指出，為了對抗邪惡，台灣需要一樣追求民主與秩序的夥伴，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊，這才是他心目中最高級別的打詐，而詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。

林秉宥透露，自己此行去的是緬甸苗瓦迪南邊約40分鐘車程的順達園區，該園區上月被克倫民族解放軍攻擊後已瓦解，曾經有4000人在其中生活，而在泰緬邊境，類似順達園區的電詐園區大概有30-50個，園區內隨處可見來自中國廠商的各種建材與設備，繼續在興建的新宿舍與辦公大樓。

林秉宥更爆料，帶他進園區的人聲稱，那一帶園區都是由中國福建幫控制，甚至涉及前陣子在台灣引發譁然的太子集團，其資本與技術密集程度令人瞠舌。許多電詐老闆在成為打詐目標後也開始調整，在距離邊境更遠的地方搭設組合屋，想要在電詐園住上樓房的「好日子」恐怕是一去不復返，不過還在興建的園區，在他前往順達園區的路上，看到的就有2、3個。

▲林秉宥此次到訪的順達園區，在Google地圖上的位置。（圖／翻攝自林秉宥臉書）

在最新一篇貼文中，林秉宥還爬梳了近年緬甸政局變化、與中國的關係，認為詐騙團夥雖是由中國主導，還一度形成一種非常奇妙的政治態勢，即軍政府與反抗軍一邊打仗，一邊同時接受中國援助，並默許中國的電詐活動，但為什麼近期也開始「打詐」，原因可能有以下2個：

第一：中國保其利益、同時對軍政府與反政府軍「腳踏兩條船」的狀況，已經無法被接受。許多反政府軍深知，中國的態度就是一定會支持軍政府，所以開始聯手整併，準備屏除中國影響。

第二：有些反政府軍基於地域關係，本來就沒有參與電詐活動，這些部隊本身更專注於對軍政府的作戰，而非從電詐園區獲得好處，在緬甸人民中的聲望也更高、影響力更大。因此，當它們開始聯手、要專注打擊軍政府時，這些對中國與軍政府供輸更多的電詐園區，也就成為了反政府軍的攻擊目標。

