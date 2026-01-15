【台灣護國犬2-1】921後接軌國際搜救犬組織 內政部消防署：專業實力已為亞洲典範 25

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／南投報導

我國搜救犬歷經多次國際任務認證，112年土耳其發生強震，台灣派出130名救援人員、5隻搜救犬與13噸裝備投入行動，成功救出2名受困者，贏得國際社會高度肯定。今年我國搜救犬Aqua於國際搜救犬組織（IRO，International Search and Rescue Dog Organization）搜救犬世界盃測驗中，榮獲全球第5名，更顯現我國在搜救犬訓練與實戰能力上的專業實力，成為亞洲各國觀摩學習典範。

「台灣一開始沒有搜救犬，在921大地震時，各國搜救隊帶著搜救犬來到台灣，之後才引進IRO組織。」內政部消防署特種搜救隊領犬員高健泰表示，當時台灣不太了解國際搜救犬體系狀況，國內僅有警犬體系在發展，但在執行訓練過程中「總感覺少了什麼」，工作表現都不太好，之後才引進IRO組織。

內政部消防署特種搜救隊秘書許僑聲說明，目前台灣是IRO的會員，搜救犬是國際救援行動中最靈敏，且具高效率的生命探測伙伴之一，而「MRT（Mission Readiness Test）搜救犬能力認證」是我國與IRO接軌的重要制度，全面比照國際搜尋救援諮詢小組（INSARAG）標準辦理，透過嚴謹的訓練與測驗制度，確保訓練及認證品質與國際接軌。

許僑聲指出，新進來的預備搜救犬，會由2位領犬員評估體能狀況及活動力等條件，如果2位都評等為特優，各項評量成績至少須達優等80分以上，「但還不是確定為搜救犬」。之後，仍需每季針對培訓搜救犬的狀況，針對搜索、服從、體能、慾望積極度、社會化程度、健康狀況做整體評估。

「所有新進的狗狗，當然都與所有寵物一樣，必須接受基本健康檢查，驅蟲、注射疫苗、植入晶片，也必須接受結紮手術。」許僑聲表示，不過要是經過評定有繁殖價值的預備犬，就不受限制，可以配種繁衍出優秀血統後代，成為預備搜救犬。

IRO的認證考核非常嚴謹，許僑聲進一步說明，考核項目包括：領犬員之搜尋計畫擬定與現場戰術運用、涵蓋日夜交替情境之36小時連續搜救任務、倒塌建築、土石流、山崩等5種災害場景模擬，以及搜救犬急救、現場救護演練等，「對於領犬員及搜救犬的默契也是重要考核」。

「初級考過才能正式叫做培訓犬，我們都會說Blackjack（中21點術語）。」許僑聲笑道，只要每通過一級考試，領犬員這時候就會給予搜救犬大獎勵，例如大雞腿、玩具、大份零食。

至於搜救犬的挑選，許僑聲進一步指出，狗狗的天性就是愛追獵、愛吃，藉由牠們的天性來達成快速訓練。此外，品種挑選則以德國狼犬穩定度高、體力好；拉不拉多則是非常親人、聰明愛吃，訓練成果事半功倍。

「我們也會挑選體型小的狗狗成為搜救犬。」許僑聲提到體重約3至5公斤的傑克羅素梗犬，因為必須視災難現場狀況，就搜救犬體型給予不同搜救任務；例如災害空間比較多隙縫的話，就適合中小型搜救犬，若是災害現場在國外，運輸也較大型犬容易。

「搜救犬不只是救災夥伴，更是人與生命最真摯的連結。」許僑聲強調，內政部將持續強化搜救犬培訓體系，推動領犬員專業發展，並引進AI定位、行為辨識與災害模擬科技，建立更科學化、系統化的搜救訓練模式，同時將持續推動與日本、德國及其他國家搜救單位的交流聯訓，深化國際人道救援合作。

