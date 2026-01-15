【台灣護國犬2-2】透露最好及最難訓練的搜救犬種 領犬員：從小帶到大會偏心給多點零食 9

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／南投報導

內政部消防署自成立以來，先後執行伊朗、印尼、海地、紐西蘭基督城、日本311地震及土耳其等多起國際人道救援任務，於國內亦多次參與高雄市氣爆、台南市維冠大樓倒塌、南投縣仁愛鄉卡努風災、花蓮，以及馬太鞍溪堰塞湖溢流災害等重大災害現場之救援工作。對此，內政部消防署特種搜救隊領犬員高健泰表示，搜救犬不僅為救援提供強大助力，「對領犬員來說，更是最重要的家人」。

擔任領犬員7年的高健泰表示，為強化搜救能量並與國際接軌，內政部消防署定期推動「國家MRT搜救犬令認證」，藉由嚴謹之檢測機制，確保搜救犬訓練內容及實戰能力均符合國家標準，具備執行各類災害搜救任務所需之專業水準與應變能力，進一步建構具一致性與延續性的搜救能量認證制度。

廣告 廣告

【台灣護國犬2-2】透露最好及最難訓練的搜救犬種 領犬員：從小帶到大會偏心給多點零食 11

高健泰說明，認證考試會模擬真實城市搜救環境任務，測試救犬的嗅覺敏銳度，考驗各種複雜環境下的工作能力，特別是白天與夜間交替的測試安排，以及連續作業要求，有效評估搜救團隊在長時間高壓工作下的表現穩定性，確保能在實際災難現場發揮最佳效能。

「最聽話是拉不拉多，愛吃愛玩、天性很親人。」訓練並帶領多隻搜救犬的高健泰說，由於拉不拉多犬的品種特性，訓練及管理所花費的心力比較少；而目前最夯的柴犬，他不諱言表示，其實也是可以成為搜救犬，但是其固執又神經質的特性，得花更多倍訓練時間，導致成功率很低，強調搜救犬也需要評估訓練成本及效率的考量。

對於訓練時的受挫經驗，高健泰指出，在台灣以前只有警犬系統時，花了非常多心力，但是看不到成果很挫折，「感覺狗離我越來越遠，越來越不信任自己」。

高健泰回憶，曾經訓練一隻「囂張」的德國狼犬，不僅不聽指令，熟悉了一些場合後，還很清楚領犬員對牠沒有任何制約手段，他笑道「可能狼犬心裡想著『你奈何不了我，嘻嘻』」。而最好訓練的，就是拉不拉多，高見泰直言，尤其母狗更是乖巧，他形容就像是人類的小男孩、小女孩一樣，男生很調皮、女孩聰明伶俐又乖巧。

【台灣護國犬2-2】透露最好及最難訓練的搜救犬種 領犬員：從小帶到大會偏心給多點零食 13

「從小帶到大的狗，會偏一點心。」高健泰臉上洋溢著猶如照顧自己小孩的笑容說，例如會多抱抱、多給些零食。對於照顧搜救犬須注意的細節，他表示，除了需要蛋白質含量高的飼料、充足乾淨飲水外，每位領犬員負責的犬隻以4隻為限，如果有除役或是淘汰，就會再遴選適合的犬隻；每天必須照護犬隻，摸摸抱抱時可以檢查身上有無任何異常或是長腫瘤，玩耍互動時也可以觀察狗狗的心情。

「搜救犬也和人一樣，有限制工時，不能過勞喔！」高健泰說明，搜救犬每天訓練及執勤，不可超過4小時，服役年限為4年，如果健康狀況良好，則最多可延長服役至7年。

由於領犬員與搜救犬相處時間長，感情基礎深厚，因此許多退役搜救犬都會由原本的領犬員收養。高健泰表示，隊上目前有隻叫彭巴（Pumbaa）、公的退役搜救犬，服役7年後原本已被領養，但不幸的是領養人突心肌梗塞過世，於是被帶回來照顧，現已高齡14歲，不良於行只能躺著，為了有時讓彭巴能出外透透氣，還特別訂製推車。高健泰充滿憐惜地輕撫著彭巴，向記者介紹牠是比利時狼犬混荷蘭牧羊犬，當時從美國買進來，「牠個性很棒，牠的孩子有好幾隻也是優秀的搜救犬」。

【台灣護國犬2-2】透露最好及最難訓練的搜救犬種 領犬員：從小帶到大會偏心給多點零食 15

對於想領養搜救犬的民眾，高健泰說明領養條件。首先，必須與內政部消防署簽訂契約，而領養第一及第二順位分別是領犬員與消防署人員，若前兩個順位無人領養，才會於消防署官網發布消息、開放一般民眾領養，且為了保障搜救犬的權益，會對領養人按時家訪，探望狗狗們的「退休生活」。

高健泰強調，最重要的是，領養期限是自簽約日直到狗狗死亡，不可任意遺棄，若真的無法照顧，則由消防署繼續照護，或寄養至療養機構直到終老。他也提醒欲領養民眾，需評估居住環境夠不夠大、有沒有時間陪狗，不可僅有在狗狗大小便之後就又長時間關著，長期恐導致狗狗心理壓力大而不健康。

照片來源：內政部消防署提供、CNEWS匯流新聞網記者潘語綺拍攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【台灣護國犬2-1】921後接軌國際搜救犬組織 內政部消防署：專業實力已為亞洲典範

【中正一好辛苦2-2】自嘲穩居最不想來單位第一 員警嘆：足底筋膜炎、腰痛是標配

【文章轉載請註明出處】