台灣護照「免簽歐美超多國」排名卻慘輸？網笑曝1關鍵：已經很夠用

生活中心／黃韻璇報導

持有台灣護照可以免簽證通行約140個國家、地區，包含許多熱門免簽國家，日本、韓國、美國以及歐洲申根區國家法國、德國、義大利等，還有非申根國家英國、愛爾蘭等地，台灣護照同樣享有免簽待遇，對於想出國的人來說非常方便。近日就有網友討論台灣護照排名全球第33名，輸給日本、韓國、新加坡等其他亞洲國家，但認為台灣護照歐洲申根區、美國、加拿大、日韓都免簽，已經相當夠用。

根據全球最具權威性的《亨利護照指數》（The Henley Passport Index）公布最新統計資料，依各國護照持有人可免簽或落地簽前往的目的地數量進行評比，台灣名列第33名，可免簽證通行139個國家和地區，中國則排在第59名，免簽國家僅有81個，且不包含日本、美國、英國以及申根國家。

廣告 廣告

持有台灣護照可以免簽證通行約140個國家、地區，護照排全球第33名，不過許多台灣人認為已經夠用。（圖／資料照）

就有網友在Dcard發文分享此排名，驚訝道「原來新加坡是全球最強護照第一名」，原PO表示自己最近才知道這個排行，新加坡192國免簽連續蟬聯世界第一，日本、韓國188國免簽並列第2名，台灣超過130國免簽，包含歐洲申根區、日韓、美國加拿大都免簽，原PO認為，「雖然排名不是超前面，但這個免簽數量也是很夠用了」。

其他網友也紛紛留言表示，「大部分台灣人只去歐美日韓，就算免簽十國而已也夠用了」、「免簽就是我可以不用，但越多越好呀」、「以台灣的外交處境，有這樣的免簽數已經很不錯了」、「新加坡在某種程度上，算是亞洲瑞士」、「光是現在的免簽國就已經去不完了」、「會去的地方那幾國有免簽就夠了，其他的沒意義」。

更多三立新聞網報導

中國人酸台灣護照「偷偷把ROC縮小」！台灣人1句反殺：你想不想要這本

中配入籍台灣！目睹台人棄國籍「繳回護照」去中國 苦笑：這我真的不懂

斷交台灣沒等來中共金援？諾魯賣「黃金護照」沒賺 現在想靠這國賺錢

台灣護照超強！義大利自動通關「遭路人嗆憑什麼」 台灣妹1動作秒殺

