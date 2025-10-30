台灣護理女神出國拍攝猝逝！生前最後影片曝 雪碧泣喊：來生再當好友
娛樂中心／施郁韻報導
網紅謝侑芯擁有甜美外型與傲人上圍，曾任護理師，被封為「護理系女神」，IG擁有53萬粉絲追蹤。年僅31歲的謝侑芯傳出噩耗，出國工作時不幸猝逝，好友雪碧淚崩喊話「下輩子再當好友」。
謝侑芯本月19日才在社群平台貼出一段影音，一名搭檔飾演宿醉蹲在路邊的男人，謝侑芯穿著火辣短裙蹲下，詢問要不要幫忙，還表示可以送對方回家，「但不能吐我車上，吐一次要罰3千」，影片吸引超過2萬人觀看。謝侑芯便出國參與拍攝工作，近日模特兒友人還標記她，沒想到30日就傳出逝世的消息。
雪碧在Threads上發文「我崩潰了」，直呼近年自己最愛的2個人都先後離她而去，她表示，謝侑芯心地善良、個性活潑又毫無架子，兩人時常一起吃飯，原本還約好26日要一起打高爾夫，沒想到對方出過後沒消沒息。
雪碧悲傷寫下，「我負能量的時候你陪著我，你負能量的時候我也陪著你，我們一起罵渣男，也主動關心我的事，還討論工作事業要怎麼提升自己，本來等你回國我們要做好多事，你20號沒消息時，我的心就很亂，前三天還夢到你，罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我，收到消息以前還希望一切不是真的，我哭了很久很久，31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕！」
雪碧呼籲外界不要再聯繫謝侑芯的家屬，「家人已經很痛苦，請不要再揣測或擴大事件，讓她安心當天使。」希望兩人下輩子能再當好友。
網友得知噩耗時，震驚不已，紛紛留言寫下:「身邊太多大事情發生，看了真的很難過」、「怎麼可能？希望是假的。」、「這是真的嗎？昨天還在看Iris的有趣短影片耶 這～～太突然了吧」、「怎麼會⋯讓人難以置信」、「她發生什麼事了？」
