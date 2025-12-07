「台灣變牆國」禁小紅書自肥選舉？ 館長揚言號召十萬人上凱道抗議網路獨裁

（圖／翻攝YOUTUBE）





賴政府以「詐騙」為由禁止小紅書一年，遭民眾質疑選擇性執法。館長陳之漢嗆聲，有種再封抖音，他會號召在野黨、10萬群眾上凱道抗議網路獨裁，怒吼「要社群自由、不要民進黨操控網路空間」。館長酸「以後不要笑人家強國，我們也是牆國人，都要翻牆。」他質疑政府「遮眼摀耳」阻絕人民接觸兩岸資訊，是為了選舉利益。他嘲諷「繼續讓大家看 Threads、三立、民視，讓青鳥洗腦中國多可怕。」

館長嗆，民進黨準備下台，別以為明年選舉台南、高雄、屏東都不會掉。小紅書繼續封嘛！最好抖音帶種再封！他就跟柯文哲、黃國昌、鄭麗文商量一起上凱道，怒吼「要社群自由、獨裁政府、不要民進黨操控網路空間」。

館長說，300萬用戶，出來10萬人不過分吧？抖音至少500萬用戶，為了網路自由，年輕人都會出來。現在可以評估上凱道，抗議民進黨網路獨裁，憑什麼禁我們？

館長酸，以後不要叫人家「強國人」，我們都是「牆國人」，都要翻牆。

館長質疑，小紅書主要是旅遊、美妝、生活分享，可以看到中國大陸好玩、好先進、好時尚，一個館長不夠，要弄死小紅書。兩岸絕對不能有交流，要把人民眼睛遮起來、耳朵摀住，不能看小紅書，否則怎麼選舉？

館長嘲諷，要繼續讓他們看Threads，藍白都是垃圾，民進黨最棒！繼續看臉書給人詐騙。繼續看三立、民視、Threads，上面青鳥說中國多可怕，洗腦台灣人。

