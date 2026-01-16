台灣讓利不課進口保健品？ 「科克蘭、萊萃美」有望降價

民眾在市面上買美製保健品，價格普遍貴兩到三成，如今美國給予台灣關稅優惠，台灣會不會也讓利降至0%。（示意圖／東森新聞）





台灣長期課徵進口保健品關稅達30%，民眾在市面上買美製保健品，價格普遍貴2到3成，如今美國給予台灣關稅優惠，台灣會不會也讓利降至0%？藥師預估，如果真的讓利，約會有9折的降價空間。

鈣片、魚油、護肝、護眼各式保健品一字排開，標示通通是Made in USA，再看看售價，這些產品在台灣的售價往往貴上許多。記者vs.藥師沈采穎：「基本上大概就是差個2、3成啦。」

比較台美兩地的其它保健品價格，知名品牌萊萃美魚油一罐美國賣約8、900元。但台灣卻要約1200元到1300元。另外科克蘭綜合維他命，國內賣約950元，美國卻只要560元。

廣告 廣告

會有這樣的差異，主要是台灣對進口保健品課了高達30％的關稅。如今美對台關稅釋出善意，台灣的保健品也可能會讓利，藥師預估未來有機會降價。

藥師沈采穎：「保健品（台灣的進口關稅）是30％，如果只降到15％的話，其實市場上大概要降價的空間其實有限。如果說讓利到30％的話，那至少就是說打個9折，只少有一個10％到15％的一個空間。」

若打9折，至少幾十到幾百塊的優惠，但藥師說還是要看讓利幅度。至於市場上很夯的猛健樂（MegaRed）也是美國品牌，雖然台灣的售價沒有比較貴，但藥師說降價幅度不大，畢竟供不應求的前提下，還是要看藥廠本身，若真的要降，也不會立即反映。

藥師沈采穎：「廠商的庫存大概是在至少6個月左右，所以最快的反映，可能就是說一旦實施之後，可能也要6個月最快，那慢的話可能要2年的時間。」

藥師分析，現在的原料工資成本不斷上漲，預估下修的空間也會受限，未來若真讓利課0％，也得看藥廠願不願意調整。

更多東森新聞報導

獨家／美規車「零關稅」恐衝擊車市 網：百萬內特斯拉將出現？

獨家／農產品輸台「關稅讓利」估美牛、牛奶、馬鈴薯都降價

輸美關稅15%！ 傳產「終於鬆口氣」：能撐過年關

