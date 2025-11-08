「台灣豬回來了！」 賴清德:：政府會全力防疫一起支持台灣豬

〔記者蘇永耀／台北報導〕市場恢復供應溫體豬肉，賴清德總統今天透過臉書表示，台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。

總統另在社群平台發布快問快答影片，愛吃的小吃包括肉圓、小籠包、控肉飯、烤香腸、大腸麵線、黑白切、排骨酥、豬血湯等。他推薦說，這麼多的小吃都是大家最熟悉的日常台灣味，也都是用台灣豬做成的。

廣告 廣告

賴清德今在臉書發文表示，「台灣豬回來了！」滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯，很多熟悉的台灣味都是用好吃的台灣豬做成的。

他表示，謝謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合。這週末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉，政府會全力防疫，也要邀請國人朋友 一起用行動繼續支持台灣豬。

賴清德說，過去一陣子因為防範非洲豬瘟，辛苦豬農、產業夥伴、攤商以及國人朋友的配合，但從這週末開始，大家又可以在市場買到各種新鮮的本土豬肉，安心享用美食。

總統並說，非洲豬瘟是只會感染豬的動物疾病，不會人傳人，但台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。

【看原文連結】

更多自由時報報導

重大突破！IPAC：台灣副總統蕭美琴進歐洲議會發表演說

停砍年金 藍白拚12月三讀》賴指示：提升現役公務人員待遇

傻眼！中市府今赴議會專案報告 報告人竟是「被免職局長」

TVBS指賴清德令不要綠電、重啟核三 總統府：扭曲編造 強烈抗議

