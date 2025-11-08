「台灣豬回來了！」 賴清德:：政府會全力防疫一起支持台灣豬
〔記者蘇永耀／台北報導〕市場恢復供應溫體豬肉，賴清德總統今天透過臉書表示，台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。
總統另在社群平台發布快問快答影片，愛吃的小吃包括肉圓、小籠包、控肉飯、烤香腸、大腸麵線、黑白切、排骨酥、豬血湯等。他推薦說，這麼多的小吃都是大家最熟悉的日常台灣味，也都是用台灣豬做成的。
賴清德今在臉書發文表示，「台灣豬回來了！」滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯，很多熟悉的台灣味都是用好吃的台灣豬做成的。
他表示，謝謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合。這週末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉，政府會全力防疫，也要邀請國人朋友 一起用行動繼續支持台灣豬。
賴清德說，過去一陣子因為防範非洲豬瘟，辛苦豬農、產業夥伴、攤商以及國人朋友的配合，但從這週末開始，大家又可以在市場買到各種新鮮的本土豬肉，安心享用美食。
總統並說，非洲豬瘟是只會感染豬的動物疾病，不會人傳人，但台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。
