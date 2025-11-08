台灣豬回來了！高雄50年老店南豐魯肉飯再現排隊人龍
〔記者許麗娟／高雄報導〕非洲豬瘟導致全國禁宰豬隻15天，至7日溫體豬肉才重新上市，高雄苓雅市場經營超過50年的南豐魯肉飯店休至昨日，今(8)日復業並恢復內用，顧客也立即回流，中午用餐時間不僅店內坐滿客人，排隊點餐的客人更是大排長龍，從攤前延伸至騎樓。
南豐魯肉飯因主要是以豬肉料理為主體，在非洲豬瘟疫情爆發時，隨即宣布店休6天，直到10月30日復業，並以冷凍豬肉應急並只限外帶，但生意也受到影響人潮不如過往，並因應禁宰豬肉延長再度公告店休至11月7日。
不少常客近2週吃不到，趕於今天一店家復業就來回味，顧客陳先生說，魯肉飯是台灣人的生活日常小吃，非洲豬瘟影響真的很大，還好很快就解禁，讓大家能再吃到美味的魯肉飯；顧客黃小姐則說，今天來逛市場，看到南豐魯肉飯有開店，馬上加入排隊人龍，雖然排隊的人滿多的，但店家點餐動作也很快，很開心又有豬肉可以吃了！
更多自由時報報導
解禁首日無肉可賣！台中最大建國市場豬肉攤仍停擺攤商曝原因
禁宰令解除！台中建國市場豬肉攤買氣爆棚 攤商剁肉剁到手軟
溫體豬肉回歸！屏東肉圓老店開張了 老饕搶透早開心解饞
等了15天！新鮮溫體豬肉回歸 雲林斗六黃昏市場買氣增
其他人也在看
豬禁令解除! 老字號小吃重新開張 饕客一早大排長龍
南部中心／綜合報導豬肉禁宰令終於解除，不少因為沒豬可賣暫停營業的小吃店終於恢復正常營業。像是豬血湯、肉圓店還又高雄知名的割包店，都是開業以來頭一次公休十幾天，老顧客醒來第一件事，就是直奔店面，回味熟悉的味道。民視 ・ 14 小時前
從家鄉味到米其林的高雄新臺菜
味道是喚醒記憶與情感的鑰匙，即使在高雄能輕易品嘗各國料理，從小吃到大的臺灣味依然信傳媒 ・ 13 小時前
桃園宗教文化與體育共榮「雙媽會」應援樂天奪冠成焦點
樂天桃猿隊勇奪 2025 年中華職棒總冠軍，拿下隊史第8座總冠軍、也是球團自樂天接手後的第一座冠軍。今(8)日上午，桃園市政府體育局長許彥輝、民政局副局長藍品畯，陪同樂天桃猿領隊牧野幸輝偕同前往桃園慈護宮向媽祖還願並報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑。 民政局表示，台灣大賽不僅是職棒比賽，桃園電子報 ・ 12 小時前
教育界賀90大壽 黃昆輝：鼓勵教師最終是學生受益
（中央社記者陳至中台北8日電）教育界人士今天一同慶祝「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝90歲大壽。黃昆輝回憶擔任台灣省教育廳長時，在10天內解決考績獎金不公的問題，藉由鼓勵教師，最後受益的仍是學生。中央社 ・ 13 小時前
豬肉禁令解除！綠黨團帶「滷肉飯、爌肉飯」現身議場：多養15天特別肥
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導台中市養豬場爆出首例亞洲豬瘟，農業部下令台豬禁宰禁運15天，今（7）日正式解除。對此，民進黨團今早現身立法院議場時，手...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／105輪型「獵豹」戰車優先配發花東部隊 提升東部地區防衛戰力
軍備局最新研發完成的105公厘型「獵豹」戰車預計明年進入戰術測評階段，國防部將領透露，目前國防部已專案核定，只要戰測符合需求即可立即進行小批量量產，首批「獵豹」戰車將交付陸軍花東防衛指揮部所使用，提高東部地區的海岸防衛戰力。鏡報 ・ 13 小時前
開車沒在看！高雄自小客「一團黑影」下秒撞上 恍神駕駛驚覺…撞到人了
高雄鳳山區7日凌晨發生一起驚悚車禍，一輛自小客行經青年路二段行駛時，駕駛疑似未注意路中央正有道路施工，且有工人正在檢修中，當場將工人撞飛導致左腿骨折，消防局獲報趕來緊急經工人送醫治療，詳細車禍原因正由警方調查中。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
土耳其對納坦雅胡發出逮捕令 指控37名高官實施種族滅絕
[Newtalk新聞] 綜合外媒報導，土耳其檢察官辦公室於11月 7 日對以色列總理納坦雅胡在內的 37 名高級官員發出逮捕令，指控其在加薩地區實施種族滅絕及危害人類罪。此舉引發以色列政府強烈反彈，外交部長薩爾（Gideon Saar）痛批此為土耳其總統艾爾段的「公關噱頭」，而哈瑪斯則對此表示支持，認為此舉展現土耳其的崇高立場。國際刑事法院去年亦曾對納坦雅胡發出類似逮捕令，指控其犯下戰爭罪，以色列方面則一再否認相關指控，稱其荒謬且帶有反猶太色彩。 土耳其總統艾爾段。 圖 : 翻攝自環球網（資料照） 伊斯坦堡檢察官辦公室在聲明中指出，被控名單除納坦雅胡外，還包括國防部長卡茨（Israel Katz）、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）及陸軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）等高層官員。檢方認定，這些官員在加薩「有系統地實施」戰爭罪行，並特別提及土耳其在當地援建的「土耳其 巴勒斯坦友誼醫院」於今年3月遭以軍轟炸一事，作為指控依據之一。該醫院被毀事件進一步加劇土以兩國之間的緊張關係，並成為土耳其司法單位採取行動的關鍵因素之一。 以色列外交部長薩爾隨即於社交媒體上發文回應新頭殼 ・ 11 小時前
新北「蜂蜜廚神2」揭曉 學生組「蜜見鱸語」、青農組「焦香蜜心透抽」奪冠
新北市全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」今（8日）於蘆洲區農會揭曉結果，今年主題為以新北市農產品結合蜂蜜入菜，吸引168組選手參加，學生組冠軍由程建宏、蔡淑蓉以「蜜見鱸語」奪得，社會青農組冠軍則由蔡雅庭以「焦香蜜心透抽」獲得。兩組作品均透過蜂蜜展現食材的香甜與鮮美，獲評審一致肯定。自由時報 ・ 13 小時前
融合傳統與創新呈現阿里山特有生物 朴子刺繡首獎巧奪天工
嘉義縣朴子市是國內刺繡文化重鎮，嘉義縣文化觀光局、朴子市公所與嘉義縣刺繡文化學會合作舉辦「台灣生態之美—朴子刺繡徵件活動頒獎暨刺繡成果展」，有來自全國各地刺繡好手參與，更有遠從澳門的參賽者；台南市刺繡師張玉珍以擅長的飛針繡、亂針繡進行創新，融合傳統立體繡，在小小的圓盤上呈現阿里山特有物種一葉蘭及栗背自由時報 ・ 13 小時前
財務陷窘境仍不悔！「孩子的書屋」從課輔到社服再辦校
偏鄉資源匱乏，且不少是隔代教養，家庭結構出問題，孩子想要好好成長，是個挑戰！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，台東知本「孩子的書屋」執行長，陳彥翰！他從小看著自己的爸爸，孩子口中的「陳爸」，在自家...華視 ・ 13 小時前
台電基隆區處因應鳳凰颱風整備 修剪樹木、低窪變電所防汛
因應鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署預測侵台機率大增，台電基隆區營業處啟動防颱應變機制，利用週末假期加強動員，針對轄區基隆市、新北市汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等區執行「預防性樹木修剪」，並同步進行地勢低窪變電所的防汛整備，避免強風豪雨影響供電。自由時報 ・ 13 小時前
台7線宜蘭英士段落石砸車 1車4人無傷
（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）省道台7線90.7公里處（宜蘭縣大同鄉英士路段）今天疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中1輛路過轎車，所幸無人傷亡，不過車上4人飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經清理後已恢復通行。中央社 ・ 12 小時前
老朋友回歸！ 睽違兩週「溫體豬」開賣 婆媽搶購
長達15天禁宰令總算解除！市場睽違兩週又買的到溫體豬了，不少婆媽一早就到豬肉攤搶購，有些部位不到9點就賣光。至於價格，沒有如豬農擔心的「大崩盤」，7號毛豬拍賣價，平均每公斤漲了4塊，零售價格跟著反應，部分攤商每斤豬肉漲了5-10塊。 #禁宰令解除#溫體豬#搶購東森新聞影音 ・ 13 小時前
溫體豬來了！ 口感打趴冷凍豬 法國麵包.滷肉飯排隊搶肉
溫體豬來了，7日開始拍賣屠宰，但不是每個市場、每個攤商都有豬肉賣，台中知名滷肉飯，7日營業還是沒賣滷肉飯，民眾特地上門要吃，就撲了個空，老闆說是因為搶買豬肉的人太多，宰殺要排隊，動作快的傍晚就能批到豬...華視 ・ 1 天前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！消費者手裡提著一包，另一隻手還拿著換來的一包！全台最大的公有零售市場，台中建國市場，大約80家豬肉攤中，有47家主打溫體豬肉，過去兩星期近乎全面停業，損失慘重，隨著解禁生效，8日早上全數復工！消費者久違的採買熱潮，也替攤商注入強心針，部分攤商反映，因為進貨量與顧客增加，供不應求，批發售價略有上升，但整體算穩定！建國市場豬肉開賣辦促銷。(圖/林賢明攝)台中市長盧秀燕，一大早到建國市場，看豬肉銷售狀況！經發局說明，豬肉攤商目前每頭豬進貨成本，相較疫前，增加大約800元到1200元之間，五花肉賣價，每斤大約160元到180元，市府也會持續關注市場供應狀況，確保價格穩定、貨源充足。建國市場豬肉開賣辦促銷。(圖/林賢明攝)原文出處：台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍 更多民視新聞報導豬禁令解除! 老字號小吃重新開張 饕客一早大排長龍彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場民視影音 ・ 13 小時前
新任苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英明扛重任 接棒父兄遺願推正名
苗栗縣巴宰族群協會從2003年開始，創會理事長潘大州及接任理事長的長子潘英琦，每年在11月的第二週六都會邀請各地族人齊聚一堂，舉辦巴宰族傳統過新年活動，2019年受武漢肺炎疫情影響而停辦，如今新任理事長由潘大州次子潘英明扛重任；潘英明長年在商界打拚，過去幾乎沒有任何文化經驗，他說，願從頭開始學習，遵自由時報 ・ 13 小時前
苗縣巴宰族睽違6年再辦新年活動 400人歡聚「牽田」
苗栗縣巴宰族群協會今（8） 日在三義鄉鯉魚國小舉辦「巴宰之聲・新年再響」暨文化展演活動，這是自2019年後再次重啟巴宰族人過新年活動，有來自各地400名族人齊歡聚，族人在正名牆上簽名，力挺巴宰族正名；重頭戲是與會族人手牽手「牽田」，凝聚出新的一年的力量與希望。自由時報 ・ 13 小時前
報復性吃豬！彰化爌肉飯、肉圓排爆 客狂嗑3碗
彰化市 知名傳統肉圓、爌肉飯等店家，重新開業，阿泉爌肉飯，一早就準備了1千份，有民眾終於等到，一口氣就吃了3碗；阿璋肉圓 也順勢推出優惠，買10送2。 #禁宰令解除#報復性吃豬#爌肉飯#肉圓東森新聞影音 ・ 13 小時前
李四川揭與新壽解約最新進度 最快11/14可簽解約書
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市府與新光人壽就解約金及後續地上權移轉程序持續協調。新壽提出44.7億元解約金，扣除已繳34.4億元，剩餘約10.4億元，包括稅金與資金成本，市府認為合理並經會計師審核。副市長李四川表示，若一切順利，下週五（14日）前可簽署解約協議書，隨後辦理地上權塗銷及都市計畫程序，確保輝達總部在台設立順利推進。鏡新聞 ・ 10 小時前