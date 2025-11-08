台灣豬回來了！高雄50年老店南豐魯肉飯再現排隊人龍

南豐魯肉飯公休至11月7日，今(8)日復業即出現排隊用餐人龍。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕非洲豬瘟導致全國禁宰豬隻15天，至7日溫體豬肉才重新上市，高雄苓雅市場經營超過50年的南豐魯肉飯店休至昨日，今(8)日復業並恢復內用，顧客也立即回流，中午用餐時間不僅店內坐滿客人，排隊點餐的客人更是大排長龍，從攤前延伸至騎樓。

南豐魯肉飯因主要是以豬肉料理為主體，在非洲豬瘟疫情爆發時，隨即宣布店休6天，直到10月30日復業，並以冷凍豬肉應急並只限外帶，但生意也受到影響人潮不如過往，並因應禁宰豬肉延長再度公告店休至11月7日。

不少常客近2週吃不到，趕於今天一店家復業就來回味，顧客陳先生說，魯肉飯是台灣人的生活日常小吃，非洲豬瘟影響真的很大，還好很快就解禁，讓大家能再吃到美味的魯肉飯；顧客黃小姐則說，今天來逛市場，看到南豐魯肉飯有開店，馬上加入排隊人龍，雖然排隊的人滿多的，但店家點餐動作也很快，很開心又有豬肉可以吃了！

