台灣豬回歸！台中米其林肉丸店停業10多天 拉開鐵門營業
〔記者黃旭磊／台中報導〕「停了十幾天，今天才開門」，歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，台中中區茂川肉丸今天重新開業，附近的丁山肉丸則賣了10多天「素料香菇豆包」肉丸，孫老闆說，素肉丸比較少人吃，生意掉了近5成，「台中豬(肉)回來了，客人都很開心。」
台中第二市場茂川肉丸開業104年，從2020年起蟬聯3年米其林餐盤推薦(入選餐廳)，2023年跌出榜外，店家表示，豬瘟防疫期間關門十多天，沒溫體豬肉，今天才又重新開門，老客人都回來重溫好滋味。
丁山肉丸賣了10多天「素料香菇豆包」肉丸，孫老闆說，生意掉了近5成，今天開始賣台中豬(肉)，從阿公起三代都是用台灣豬肉，肉丸還是要用本土豬肉才好吃。
好市多南屯店從10月23日起，豬肉「1卡限購1份」，消費者抱怨五花肉、里肌肉、梅花肉、松阪豬、火腿、豬肋排、戰斧豬排都只能買一份，業者說，好市多限購令今起取消，會視肉品供貨狀況、配合政府政策辦理。
西區向上路王哥肉丸說，肉圓需用溫體豬肉製作，碗粿等品項沒齊全，斷斷續續停賣幾天，疫情期間用庫存肉在苦撐，工廠今天重新開工，聽到台灣豬重新回歸很開心。
