台灣豬放心買、安心吃 挺豬農

中華民國養豬協會理事長潘連周（右三）與立法委員鍾佳濱、徐富癸、陳俊宇、農業部次長兼首席獸醫官杜文珍、中央畜產會董事長蘇治芬，於台灣豬推廣宣導活動現場品嘗美味鮮甜的台灣豬肉，為「台灣豬安心吃」強力背書。

▲中華民國養豬協會理事長潘連周（右三）與立法委員鍾佳濱、徐富癸、陳俊宇、農業部次長兼首席獸醫官杜文珍、中央畜產會董事長蘇治芬，於台灣豬推廣宣導活動現場品嘗美味鮮甜的台灣豬肉，為「台灣豬安心吃」強力背書。

為強化民眾對國產豬肉的信心，並澄清社會近期對豬肉食安議題的疑慮，中華民國養豬協會日前在台北車站

舉辦「台灣豬安心吃推廣品嚐宣導活動」，現場並邀請產業、政府代表、立法委員及零售通路共襄盛舉參與活動，以科學證據、食安把關及現場品嘗三大面向，共同推廣國產豬肉，以行動向全民宣示國產豬肉安全無虞，盼重建消費信心、支持在地產業。中華民國養豬協會理事長潘連周致詞強調「台灣豬肉絕對安全，品質值得信賴」請消費者以行動支持國產豬肉，也是對在地豬農最大的支持。

廣告 廣告

潘連周理事長表示，台灣的豬農一直是以「把最安全的肉品送上國人餐桌」為最高原則，從飼養管理、動物健康照護、環境衛生到屠宰流程，皆比照國際標準並遵循政府規範，而且台灣豬肉有明確的產地溯源制度，加上層層檢驗與專業獸醫師把關，是全世界食安最嚴謹的產業，消費者可以放心買、安心吃！

潘理事長強調，近期社會上因為錯誤疫情訊息而產生誤解，但事實上，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，對人體完全無害，且國內養豬場皆採取高規格防疫措施，產業鏈也與政府密切合作，確保任何風險都能及時掌握、有效阻斷。潘理事長呼籲，國產豬肉的品質與美味，是全體豬農辛勤付出的成果，唯有民眾持續支持在地豬農，產業才能健康發展，豬農才能安心投入生產，國人也能吃到品質值得信賴的國產豬肉。協會未來也將與政府持續合作，以更透明的資訊與更

落實的食安管理，讓「台灣豬安心吃」成為全民共識，消費者力挺支持國產豬肉，就是支持在地養豬產業，並請大家以行動多多選購國產豬肉，養豬業者將堅守飼養規範，屠檢獸醫師也會嚴格把關豬隻健康與檢疫，確保產品安全與品質，讓消費者能夠放心買，也可以安心食用每一塊國產豬肉。

台灣豬養殖制度完善，國產豬肉檢驗流程嚴謹，從飼養、運輸到屠宰皆依法規管理，市場上販售的豬肉均須通過防檢署屠宰衛生檢查合格後才能上市，確保產品來源清楚、品質穩定，專家也已多次說明，豬肉只要充分加熱即可安心食用，國產豬肉更是民眾信賴的每日重要食材，民眾可以放心買、安心吃！