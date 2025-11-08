台灣豬是「外交神隊友」 林佳龍籲共同守護防疫成果
即時中心／顏一軒報導
外交部長林佳龍今（8）日在社群平台發文表示，台灣豬不僅是國人日常飲食的重要來源，也是「外交神隊友」。看到豬瘟疫情獲得控制，台灣豬正式重返市場，他和所有國人一樣高興，也呼籲出入境旅客務必遵守規定，切勿攜帶違禁肉製品入境，共同守護全體國人的防疫成果。
林佳龍指出，台中梧棲日前發生非洲豬瘟事件，對畜牧與餐飲業造成衝擊，也影響民生日常；所幸在中央、地方與業者通力合作、嚴密防堵下，如今疫情已成功控制，台灣豬正式重返市場、恢復信心；他並表示，看到守護台灣豬取得階段性成果，和所有國人一樣為此感到高興，「也迫不及待想點一組肥瘦適中的豬肉刈包配四神湯」。
林佳龍進一步說明，台灣豬的價值不僅在於提供國人健康蛋白質，更是台灣與友邦合作的重要橋樑。他回顧，去年率團訪問中美洲友邦時，曾在聖文森的Rabacca國家種畜繁殖場參觀豬舍與羊舍，實際了解台灣畜牧技術如何協助友邦提升優良種畜繁殖數量，改善當地農民生計，讓更多家庭飲食均衡、生活品質提升。
林佳龍也呼籲，正如總統賴清德所提醒，非洲豬瘟雖不是人畜共通傳染病、不會感染人類，但對豬隻卻是致命疾病。出入境旅客務必遵守規定，切勿攜帶違禁肉製品入境，以共同守護得來不易的防疫成果。
他指出，回顧2019年初，自己剛就任交通部長時，就曾前往桃園機場視察非洲豬瘟防疫工作。當時豬瘟疫情在鄰國肆虐，幸而在全國共同努力下，台灣成為難得的一片淨土；2020年台灣正式成為口蹄疫非疫區，今（2025）年5月29日，更獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時取得口蹄疫、非洲豬瘟、傳統豬瘟三大豬病非疫區地位的國家。
最後，林佳龍強調，這份成果不僅展現台灣在畜牧技術的進步與政府、業者的努力，也提醒大家「守護台灣豬」仍需全體國人共同努力。他並標註Hashtag「你的台灣豬已上工」、「大吉大利今晚吃豬」，邀請國人共同支持台灣豬。
