台灣豬肉三疫清零重返國際市場 首批出口新加坡

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（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）台灣在4月重獲口蹄疫、非洲豬瘟及傳統豬瘟「三疫清零」後，重返國際市場，台畜公司今天在屏東舉行封櫃出口儀式，首批500箱香腸將於25日上架新加坡昇菘超市。

農業部常務次長杜文珍接受媒體聯訪表示，歷經去年10月非洲豬瘟事件後，台灣在今年4月重獲口蹄疫（FMD）、非洲豬瘟（ASF）及傳統豬瘟（CSF）「三疫清零」，是世界少有成功案例。恢復非疫區後，新加坡及菲律賓未派員來查，即信任台灣產品符合規定，這是台灣實力展現。

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台畜董事長張華欣表示，首批將出口500箱，即1萬盒經典原味香腸，預計25日可達新加坡。初期將以香腸為主，接著將陸續出口東坡肉、貢丸等產品，未來以生鮮豬肉為目標。本次出口是拓展國際市場重要里程碑，將持續推動台灣優質豬肉產品外銷，提升台灣豬肉品牌國際能見度。

屏東縣副縣長黃國榮說，此次合作契機始於總統府秘書長潘孟安，其擔任屏東縣長任內前往新加坡推廣農業牽成。新加坡同為華人市場，期望未來能將更多食品引進該國，成為開拓東南亞市場的重要基地。

台畜公司表示，台畜原味香腸採用優質台灣豬肉製成，保留傳統台式香腸風味，具有肉質紮實、肥瘦適中、香氣濃郁等特色。本次成功進入新加坡主流零售通路，不僅代表台灣加工豬肉產品重返國際市場，更象徵台灣特色豬肉美食正式走入新加坡家庭日常生活，首批出口產品預計25日上架新加坡昇菘超市（Sheng Siong Supermarket）。（編輯：吳素柔）1150611