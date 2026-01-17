台灣豬肉全豬皆可利用 國產豬推廣活動登場

▲農業部陳駿季訪視肉品業者攤位。（圖／農業部）

[NOWnews今日新聞] 農業部今（17）日上午在臺北希望廣場舉辦「有臺灣豬真好」國產豬行銷推廣活動開幕記者會，推廣活動將持續17、18日兩天，現場結合美食展演、品牌展售及親子互動體驗，透過趣味互動與食農教育，讓民眾在輕鬆參與中認識國產豬肉的安全把關與美味特色，歡迎國人踴躍前往參加。

陳駿季部長出席記者會表示，「有臺灣豬真好」不僅象徵國產豬肉的美味，更反映政府持續推動養豬現代化的成果。臺灣豬是我國美味的代表，存在每個人的日常生活中，去年發生非洲豬瘟疫情，在農業部攜手產業合作下，迅速清零，大家也意識到臺灣豬肉「全豬皆可利用」，各個部位都能成為家常及經典料理，成就不可或缺的臺灣味。陳駿季強調，政府會與產業一起努力，推廣臺灣豬，也請消費者繼續支持國產豬肉。

本次活動現場集結多元國產豬料理，涵蓋臺灣小吃、客家及原住民料理，以及新加坡、馬來西亞、菲律賓與越南等異國風味，展現國產豬肉在多元飲食文化中的應用與魅力。展售區同步邀集品牌豬、冷藏冷凍肉品、常溫加工食品及飯店業者，提供消費者一站式選購國產豬產品，滿足年節前採購需求。此外，藉由灌香腸、包水餃、打貢丸等親子DIY體驗與食農教育闖關活動，讓孩童在實作與遊戲中認識豬肉來源及正確的安全消費觀念。

農業部表示，國內養豬產業相關團體及企業夥伴共同熱情參與「有臺灣豬真好」活動，展現政府與產業攜手推動國產豬發展的合作成果。期盼透過本次活動提升國產豬肉在民眾生活中的可見度與採購意願，凝聚全民支持國產豬的力量，共同守護臺灣餐桌的安心與美味。

