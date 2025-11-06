台灣豬肉供應恢復！連鎖美式賣場祭出優惠，原本限購一盒的台灣豬肉片改為買兩盒折160元。6月6日解除豬隻運輸限制後，雲林豬農立即將豬隻運往肉品加工廠，彰化肉品市場7日啟動拍賣，設2400頭配額上限。消費者表示：「很難得看到特價活動，雖然之前只能買一盒，但不會一次購買太多。」15天的禁運禁宰令解除，台灣豬肉供應恢復正常，民眾直呼太好了！

台灣豬肉回歸！賣場祭「買兩盒折160元」優惠 豬農喊「上車囉」。(圖／農場晃晃)

台灣豬肉供應於禁運禁宰令解除後正式恢復，連鎖美式賣場也隨之調整促銷策略，將原本限購一盒的台灣豬肉片改為買兩盒折160元的優惠。11月6日中午過後，全台解除豬隻運輸限制，雲林豬農立即安排將豬隻運往肉品加工廠，彰化肉品市場則於11月7日啟動拍賣，設有2400頭的配額上限。消費者對於台灣豬肉回歸市場表示歡迎，賣場內台灣豬肉產品貨架已恢復供應，標示清楚且促銷活動積極。

豬農興奮「豬豬上路」 彰化肉市啟動拍賣。(圖／農場晃晃)

雲林豬農陳柏吟在解禁當天表現出明顯的興奮之情，他一邊引導豬隻上車，一邊喊著「上車囉」。陳柏吟表示，若再不將豬隻運出去，豬就會過大，影響銷售。解禁後，一隻隻粉紅色的豬隻被裝上運輸車，從養豬場運往肉品加工廠。運輸豬的司機也提到，這些豬隻比以前還要大隻，他們當天還要繼續載運到肉品市場。

肉品市場2400頭配額今啟動拍賣。(圖／TVBS)

第一批運輸車抵達彰化肉品市場後，豬隻被引導下車進入拍賣暫待區。彰化縣肉品市場秘書蔡麗珠表示，農業部召開第二階段會議，調查傳統市場和冷凍廠商的需求量，並給予該市場2400頭的銷售配額。彰化肉品市場計劃於11月7日啟動豬隻拍賣，目前早上場已登記1221頭，下午場也有1160頭的登記量。

台灣豬肉回歸！賣場祭「買兩盒折160元」優惠。(圖／TVBS)

在零售端，連鎖美式賣場已經調整了豬肉銷售策略。原本一卡限購一盒的台灣豬肉片，現在改為購買兩盒冷凍豬肉片還可折抵160元。賣場內的冷凍豬肉片貨架擺滿了標榜「台灣豬」的產品，從一個冷凍櫃一直延伸到隔壁櫃。由於備貨不及，原本的台灣豬切塊暫時由台灣豬冷凍豬五花替代。

有消費者表示，很難得看到特價活動，雖然之前只能購買一盒，但他不會一次購買太多。隨著更多消費者開始在美式賣場挑選台灣豬肉產品，15天的禁運禁宰令解除後，溫體豬肉真的重回市場，台灣豬肉供應已經恢復正常。

