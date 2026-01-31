台灣豬肉安心吃推廣品嚐 義賣所得助喜樂保育院蓋方舟

▲二林鎮公所與台灣畜牧協會今日共同舉辦「台灣豬肉安心吃」推廣品嚐活動，更結合國產豬肉產品義賣，將所得悉數捐贈予喜樂保育院，以行動守護食安與弱勢群體。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為強化國人對國產豬肉的消費信心，並展現在地產業對社會公益的關懷，由二林鎮公所與台灣畜牧協會今日共同舉辦「台灣豬肉安心吃」推廣品嚐活動。活動現場不僅提供由專業總舖師烹調的國產優質豬肉料理供民眾品嚐，更結合國產豬肉產品義賣，將所得悉數捐贈予喜樂保育院，以行動守護食安與弱勢群體。

推廣國產豬肉 建立食安防線

因應近期非洲豬瘟等防疫挑戰，農業部與各縣市養豬協會積極推廣「臺灣豬安心吃」活動，強調國產豬肉在生產、檢驗及低溫運送流程均有嚴格把關。現場展示了多樣化的豬肉料理，包括深受民眾喜愛的古早味爌肉飯、烤大豬搭配番挖水耕農場水耕蔬菜的豬肉美食、阿堂黑米贊助的米香、喜樂水餃試吃等，吸引眾多鎮民熱烈響應，藉此重建消費信心並支持在地畜牧產業。

廣告 廣告

義賣所得捐喜樂 善心循環不間斷

活動除推廣食安外，更納入公益義賣環節。彰化在地單位（如二林社大等）長期支持喜樂保育院，近期剛完成連續第九年的農特產義賣捐贈儀式，將善款用於喜樂方舟等建設，累計金額已突破百萬元。此次「國產豬安心吃」活動亦比照往年公益精神，將品嚐推廣期間的義賣收益投入社福領域，由台灣畜牧協會常務監事張勝明代表將所得捐贈給喜樂保育院，為院生提供更完善的照顧環境。

支持在地品牌 喜樂水餃傳溫情

喜樂保育院院長林玉嫦對此表示感謝。值得一提的是，喜樂保育院旗下的「喜樂水餃工坊」長期以來即選用經彰化縣健康豬認證的溫體豬肉作為食材。這種「取之於在地、回饋於在地」的精神，正呼應了本次活動的核心——讓消費者買得放心、吃得安心，同時也能順手做愛心。