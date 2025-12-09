「台灣豬肉」被點名！菲律賓全面禁止進口 農業部曝影響

記者柯美儀／綜合報導

菲律賓全面暫停自台灣與西班牙輸入活豬及相關製品。（示意圖／資料照）

台灣及西班牙先後爆發非洲豬瘟，菲律賓農業部為此宣布，即刻禁止從這兩個地區進口生豬、豬肉等相關產品，並撤銷所有既有進口許可證。而台中梧棲養豬場上月22日檢出陽性，中央災害應變中心已確認病毒株並通報國際。

菲律賓宣布暫停台灣豬肉進口

菲律賓農業部近日宣布，因台中市爆發非洲豬瘟（ASF），即刻對來自台灣的活豬、豬肉等相關產品實施臨時進口禁令。此禁令同時涵蓋用於人工授精的豬精液。菲律賓農業部長勞雷爾（Francisco Tiu Laurel）強調，「我們必須警惕，防止非洲豬瘟進一步擴散，以保護養豬產業的就業與投資，並確保食品安全及消費者健康。」

台中梧棲養豬場上月22日被檢出非洲豬瘟PCR陽性，25日下午中央災害應變中心宣布已分離出病毒株，確認為非洲豬瘟，向世界動物衛生組織（WOAH）、及所有主要貿易夥伴國通知疫情，並暫停所有豬隻產品出口。

菲律賓農業部表示，所有先前核准的台灣豬及豬相關產品的衛生與檢疫進口許可證自動撤銷，新進口申請也暫停，直到另行通知。各大港口的獸醫檢疫人員也被下令停止並扣押任何包含禁運商品的貨物。

據《路透》報導，菲律賓農業部指出，僅在11月11日或之前生產，並且12月4日或之前裝運的西班牙冷凍豬肉產品，才被允許進入菲律賓市場。

台灣出口影響有限

針對菲律賓暫停台灣豬肉進口，我國農業部國際司表示，依現有資料顯示，今年台灣僅於7月出口豬肉至菲律賓，出口量約 1 公噸、金額約2000美元（約新台幣6萬7000元），因此對整體出口影響相對有限。

