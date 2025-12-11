台灣貧富差距全球前段班！10%富人握61%財富 社會底層僅分到4%

財經中心／楊惟甯報導

全球貧富差距持續擴大。（圖／pixabay）

全球貧富差距持續擴大，最新公布的《2026年世界不平等》報告拋出警訊，直指全球收入最高的前10%人口，已掌握全球四分之三的財富；反觀，全球最貧窮的一半人口，收入加總竟不到全球總收入的10%。這股財富與收入的極端集中趨勢，也反映在台灣身上。專家警告，若不採取結構性改革，將面臨更深層的社會與經濟風險。

全球前10%掌握四分之三財富 最窮50%收入不到一成

報告內容指出，全球前10%高收入族群所得總和，已超越其餘90%人口的總和；而收入最底層的50%人口，分配到的所得甚至不足全球總收入的十分之一。

0.001%超級富豪掌握半數人口三倍財富

若從「財富」（個人資產扣除負債後的淨值）來觀察，則差距更為驚人！最富有的10%人口占據全球75%財富，而底層半數人口僅擁有2%。其中全球頂端0.001%的超級富豪僅約5.6萬人，卻掌握了全球底層半數人口總和三倍的財富。意味著極端財富加速集中，少數人正以前所未有的速度掌握全球金融權力，而數十億人仍被困在不穩定與停滯的生活之中。

北美最富、非洲最貧

從地區分布來看，北美與大洋洲以平均財富達全球均值3.3倍位居最富有地區；歐洲、東亞則略高於全球平均。撒哈拉以南非洲、拉丁美洲、中東與南亞等區域的平均財富與收入水準遠低於世界水準，形成明顯區域性的貧富鴻溝。

南非不均最嚴重 北歐國家分配較平均

若以單一國家觀察，南非被評為全球財富與收入不均最嚴重的國家，最富有的10%人口攫取了66%的總收入，並掌握85%的個人財富；底層半數人口則因負債高於資產，整體呈現淨負值。相較之下，瑞典、挪威等北歐國家的分配結構明顯更趨平均。

台灣貧富差距排名全球前段。（示意圖／AI生成）

台灣貧富差距排名全球前段班

台灣方面，收入前10%群體取得全國48%的總收入，而收入最低的50%人口僅分得12%。在財富方面，前10%人口持有全台61%的財富，底層半數則僅掌握4%。

台灣的貧富差距程度在報告追蹤的國家中，收入不均排名第12、財富不均排名第21，雖優於美國、中國、南韓，但仍被列入全球財富集中程度偏高的國家之一。報告指出，台灣過去十年的不均情況略有改善，但改革幅度有限，仍需政府透過政策工具積極介入。

