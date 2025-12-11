台灣貧富差距拉大！ 前10%有錢人「握61%財富」

台灣的經濟發展數據表現亮眼，但人民的貧富差距卻持續擴大。最新報告指出，以個人財富來看，最富有的前10%人口握有全台61%的財富；反觀最底層的50%人口，只掌握全台4%的財富。專家分析，受到AI需求暢旺影響，台灣科技業發展蓬勃，但傳統產業無薪假人數卻不斷增多，貧富差距越來越明顯，恐怕產生社會問題，形成隱憂。

全球不平等報告曝光 南非第1名、台灣排全球第12

AI浪潮帶動經濟發展，主計總處日前統計，台灣薪資成長速度已超越通膨，但貧富差距卻也不斷擴大。根據最新的《全球不平等報告》指出，收入和財富最不平均的國家或地區都是南非，而台灣在「收入不均」的程度上排名全球第12名，財富不均的程度則位居全球第21名。

AI熱潮加重貧富差距 台灣最窮50%僅有4%財富

因為收入最高的前10%人口，就擁有全台總收入的48%；財富集中性更高，最有錢的前10%人口更掌握全台61%的財富，其中前1%的富豪更握有27%的財富。

反觀，收入最低的50%人口只擁有全台總收入的12%，而最貧窮的50%人口也只掌握全台4%的財富。

2026年全球不平等報告。圖／台視新聞製圖

關稅衝擊傳產「無薪假人數增」 專家：恐產生隱憂

民眾普遍有感貧富差距擴大了。專家分析，近年AI相關資通訊產業火得驚人，但傳統產業持續受到關稅影響、景氣低迷，甚至放起無薪假，貧富差距擴大恐怕暗藏隱憂。

中央大學經濟系教授吳大任指出，經濟成長創新高，其實直接受惠的人，大概就是這100萬人，但他們占全體就業人口的比重連10%都不到。如果家庭經濟開始惡化，向銀行借的錢又還不出來，民眾就有可能鋌而走險，進而產生一些社會問題。

就怕引發社會問題，專家建議政府還得適時拉一把，別讓貧富差距持續擴大。

台北／葉宣婕、林益新 責任編輯／蔡尚晉

