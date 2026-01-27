台灣貨幣史：新台幣的誕生！1949年穩定貨幣通膨 鈔票改朝換代一次看
即時中心／林韋慈報導
台灣的貨幣史，要從清領時期的「銀本位」開始談起，碎銀與銅錢為流通貨幣，但沒有統一的度量衡，直到日治時期才有了統一的貨幣制度，初期（1895－1904）流通日本圓與台灣銀行券，當時的紙鈔有濃厚的日本風格。而新台幣的誕生，則要從1949年民國政府遷台開始。
新台幣之前
日治時期的貨幣，是由台灣銀行發行，圖案通常是具有台灣或是日本風味的地景，甚至有海岸線與燈塔。
1921年台灣使用的貨幣主題是燈塔與海岸線，台灣還在日治時期。（圖／擷取自Banknotes.com）
日本時代壹圓紙鈔，台灣銀行發行。（圖／翻攝自國立臺灣歷史博物館）
新台幣的誕生
戰後初期，貨幣貶值，直到1949年前，人民普遍對貨幣不信任，債券貨幣皆混亂。1949年國民政府來台，新台幣於同年6月15日誕生。由台灣銀行發行，1元新台幣換40000元舊台幣，直到2000年後，才改由中央銀行接手。
1945年到1949，貨幣混亂，通膨嚴重，4張萬元舊台幣換一張新台幣。（圖／擷取自維基百科）
1955年台灣發行的新台幣曾經是直式。（圖／擷取自Banknotes.com）
1955至1970年代
經過統計，國民政府發行的新台幣最常出現的人物是國父孫中山。1961年才首度出現蔣介石，也反應出台灣當時戒嚴後，威權體制成熟，塑造出政權偶像崇拜。1955至1970年代，台灣幣值穩定，開始淘汰小額1、5元紙鈔，出現500元、1000元。
新台幣曾經發行的紙鈔面額，共有14種，1、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000、10000、20000、40000 元。1949年最初期，共發行1元、5元、10元、20元、50元、100元，當時物價極低。
1960年發行的10元新台幣。（圖／翻攝自國立臺灣歷史博物館）
蔣介石其實不是新台幣一開始常出現的政治人物。（圖／擷取自Banknotes.com）
1970至1990年代
1970至1990年代，台灣經濟起飛，最高曾發行10000元面額的紙鈔，流通的貨幣有100元、500元、1000元、5000元、10000元，而後大額面超廢止，目前台灣流通的新台幣紙鈔中，最大面額是2000年後的2000元，但也較為少見。
1972年曾出現的50元紙鈔。（圖／擷取自Banknotes.com）
2000年後
在現行流通的紙鈔貨幣，是2000年後首次由中央銀行接手發行的第五套紙鈔。而今（27）日央行正式宣布紙鈔預計2至3年後改版，並且將朝向無政治人物，強調「台灣之美」的設計，這也是自1949年後，從國父孫中山、蔣介石後，首度「校正回歸」，回到日治時期的設計。
台灣現行版的紙鈔，從2000年取代1988年台灣銀行發行的上版紙鈔，已經在台灣流通26年，而上板紙鈔流通約莫12年便換版，而換版初期，會有2版流通混用的時候。當時央行以台灣自然、教育、社會與科技為主軸設計，並添加變色油墨、立體安全線等高規格防偽。
現行流通的500元紙鈔，是以棒球為主題。（圖／擷取自Banknotes.com）
雖然過去央行前總裁彭淮南曾粗估，台幣改版總花費要500億元。而央銀現任總裁楊金龍則表示「現在不改版成本會更高，現在時點剛好。」而啟動了24年來首次改版，並且於1月27日正式宣布，開放民眾線上投票選出新鈔主題，12主題包括「和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美、女性的光輝」。
回過過去，其實民進黨前立委高志鵬就曾推出「新＿新台幣比賽頒獎典禮」比賽，在一共52組的參賽者中，共選出6位優勝者。而獲得專業組首獎的林煜鈞，將原先新台幣上的「中華民國」字樣，改為「TAIWAN」。當時舉辦競賽的高志鵬說，盼未來有機會舉行硬幣競選比賽，同時成立國幣設計委員會，替台灣社會凝聚新的共識。
近期又有網友拿出這版設計的鈔票做討論，可以看見聚集在台灣特有的動物以及美麗的山巒風貌，或是特殊的建築物抑或是原住民文化，迎來20多年後的改版，未來的新台幣又將或是什麼面貌，這代的台灣人正在決定未來的新台幣。
過去新台幣設計比賽獲獎的作品。（圖／設計新台幣·設計新台灣）
過去新台幣設計比賽獲獎的作品。（圖／設計新台幣·設計新台灣）
原文出處：歷史觀測站／新台幣的誕生！1949年穩定貨幣通膨 鈔票改朝換代一次看
更多民視新聞報導
今年將投入營運！星宇航空攜手美學大師空山基 打造「會飛的藝術品」
連假機票退票新制！將採「分級收費」最高30％ 勞動節連假實施
獨家／五福旅行社驚傳駭客攻擊 23GB資料外洩！大批旅客護照PO上網
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 631則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 4則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 2 小時前 ・ 18則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 436則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 96則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 11則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 129則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 22則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 237則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言