台灣的貨幣史，要從清領時期的「銀本位」開始談起，碎銀與銅錢為流通貨幣，但沒有統一的度量衡，直到日治時期才有了統一的貨幣制度，初期（1895－1904）流通日本圓與台灣銀行券，當時的紙鈔有濃厚的日本風格。而新台幣的誕生，則要從1949年民國政府遷台開始。









新台幣之前

日治時期的貨幣，是由台灣銀行發行，圖案通常是具有台灣或是日本風味的地景，甚至有海岸線與燈塔。

歷史觀測站／台灣貨幣史：新台幣的誕生穩定1949貨幣通膨 改朝換代

1921年台灣使用的貨幣主題是燈塔與海岸線，台灣還在日治時期。（圖／擷取自Banknotes.com）

歷史觀測站／台灣貨幣史：新台幣的誕生穩定1949貨幣通膨 改朝換代

日本時代壹圓紙鈔，台灣銀行發行。（圖／翻攝自國立臺灣歷史博物館）





新台幣的誕生

戰後初期，貨幣貶值，直到1949年前，人民普遍對貨幣不信任，債券貨幣皆混亂。1949年國民政府來台，新台幣於同年6月15日誕生。由台灣銀行發行，1元新台幣換40000元舊台幣，直到2000年後，才改由中央銀行接手。

歷史觀測站／台灣貨幣史：新台幣的誕生穩定1949貨幣通膨 改朝換代

1945年到1949，貨幣混亂，通膨嚴重，4張萬元舊台幣換一張新台幣。（圖／擷取自維基百科）





1955年台灣發行的新台幣曾經是直式。（圖／擷取自Banknotes.com）





1955至1970年代

經過統計，國民政府發行的新台幣最常出現的人物是國父孫中山。1961年才首度出現蔣介石，也反應出台灣當時戒嚴後，威權體制成熟，塑造出政權偶像崇拜。1955至1970年代，台灣幣值穩定，開始淘汰小額1、5元紙鈔，出現500元、1000元。

新台幣曾經發行的紙鈔面額，共有14種，1、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000、10000、20000、40000 元。1949年最初期，共發行1元、5元、10元、20元、50元、100元，當時物價極低。

歷史觀測站／台灣貨幣史：新台幣的誕生穩定1949貨幣通膨 改朝換代

1960年發行的10元新台幣。（圖／翻攝自國立臺灣歷史博物館）





歷史觀測站／台灣貨幣史：新台幣的誕生穩定1949貨幣通膨 改朝換代

蔣介石其實不是新台幣一開始常出現的政治人物。（圖／擷取自Banknotes.com）

1970至1990年代

1970至1990年代，台灣經濟起飛，最高曾發行10000元面額的紙鈔，流通的貨幣有100元、500元、1000元、5000元、10000元，而後大額面超廢止，目前台灣流通的新台幣紙鈔中，最大面額是2000年後的2000元，但也較為少見。

歷史觀測站／台灣貨幣史：新台幣的誕生！1949年穩定貨幣通膨 鈔票改朝換代一次看

1972年曾出現的50元紙鈔。（圖／擷取自Banknotes.com）

2000年後 在現行流通的紙鈔貨幣，是2000年後首次由中央銀行接手發行的第五套紙鈔。而今（27）日央行正式宣布紙鈔預計2至3年後改版，並且將朝向無政治人物，強調「台灣之美」的設計，這也是自1949年後，從國父孫中山、蔣介石後，首度「校正回歸」，回到日治時期的設計。

台灣現行版的紙鈔，從2000年取代1988年台灣銀行發行的上版紙鈔，已經在台灣流通26年，而上板紙鈔流通約莫12年便換版，而換版初期，會有2版流通混用的時候。當時央行以台灣自然、教育、社會與科技為主軸設計，並添加變色油墨、立體安全線等高規格防偽。 歷史觀測站／台灣貨幣史：新台幣的誕生！1949年穩定貨幣通膨 鈔票改朝換代一次看 現行流通的500元紙鈔，是以棒球為主題。（圖／擷取自Banknotes.com）

雖然過去央行前總裁彭淮南曾粗估，台幣改版總花費要500億元。而央銀現任總裁楊金龍則表示「現在不改版成本會更高，現在時點剛好。」而啟動了24年來首次改版，並且於1月27日正式宣布，開放民眾線上投票選出新鈔主題，12主題包括「和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美、女性的光輝」。

回過過去，其實民進黨前立委高志鵬就曾推出「新＿新台幣比賽頒獎典禮」比賽，在一共52組的參賽者中，共選出6位優勝者。而獲得專業組首獎的林煜鈞，將原先新台幣上的「中華民國」字樣，改為「TAIWAN」。當時舉辦競賽的高志鵬說，盼未來有機會舉行硬幣競選比賽，同時成立國幣設計委員會，替台灣社會凝聚新的共識。

近期又有網友拿出這版設計的鈔票做討論，可以看見聚集在台灣特有的動物以及美麗的山巒風貌，或是特殊的建築物抑或是原住民文化，迎來20多年後的改版，未來的新台幣又將或是什麼面貌，這代的台灣人正在決定未來的新台幣。 歷史觀測站／台灣貨幣史：新台幣的誕生！1949年穩定貨幣通膨 鈔票改朝換代一次看 過去新台幣設計比賽獲獎的作品。（圖／設計新台幣·設計新台灣）



歷史觀測站／台灣貨幣史：新台幣的誕生！1949年穩定貨幣通膨 鈔票改朝換代一次看 過去新台幣設計比賽獲獎的作品。（圖／設計新台幣·設計新台灣）



原文出處：歷史觀測站／新台幣的誕生！1949年穩定貨幣通膨 鈔票改朝換代一次看

