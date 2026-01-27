台灣買巴拿馬白蝦變「白瞎」／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

台灣外交處境艱難，國人皆知，有任何突破口我們都樂見，但無法接受的是，民進黨政府拿著納稅人的血汗錢去換取「自欺欺人」的短暫幻象。

最近巴拿馬白蝦事件，堪稱是賴政府上台以來，最諷刺也最讓人心寒的一堂外交課。這是一場不僅賠了夫人又折兵，還被對方公開羞辱的「凱子外交」典範。

事情的荒謬程度，只需看這短短一週內的兩個關鍵時間點，便一目瞭然。11月28日，外交部喜孜孜的發文宣傳，高調迎接巴拿馬國會議員團訪台。當時官方新聞稿用詞華麗，宣稱這是「台巴關係新時代」，並發布了一堆握手言歡的大合照，營造出一種「雙方關係即將破冰回暖」的熱絡形象，彷彿我們的大國外交又下一城。

然而，打臉來得太快就像迅雷不及掩耳。僅僅過了不到一週，12月4日，巴拿馬外交部不僅沒有順水推舟，反而發布正式聲明，白紙黑字、斬釘截鐵的寫著，「不考慮設立台灣貿易辦事處」。

這一巴掌，打碎了外交部數日前精心編織的「新時代」美夢，也打醒了台灣人，原來我們花了16億新台幣買下巴拿馬的白蝦，充當對方出口受阻時的「救世主」，結果在對方眼裡，我們連一個非官方的「貿易辦事處」都不配擁有。

自2016年民進黨執政以來，台灣外交似乎陷入了一種悲情的輪迴，被斷交、被孤立，然後試圖用金錢和經貿利益去挽回顏面。我們不斷被教育要「忍辱負重」，要當國際上的「民主同盟」、「良善力量」。

但現實卻是，從蔡政府到賴政府，這種「熱臉貼冷屁股」的策略，除了讓對方覺得台灣是個好說話的「提款機」、可以隨便欺負的「凱子」之外，究竟換回了什麼實質尊嚴？

巴拿馬早在2017年就頭也不回、無情轉向北京，如今他們因為白蝦賣不出去才想到台灣。台灣念及舊情、不計前嫌，豪擲16億元吃下訂單，這本該是我們手中的「王牌籌碼」。正常的國際談判邏輯應該是，「你想賣蝦解決經濟問題？可以，那政治上互設辦事處是對等的條件」。

但賴政府做了什麼？我們似乎是「先買單、再乞求」，把貿易紅利雙手奉上，然後期待對方施捨一點政治善意。結果巴拿馬政府拿了錢，掉頭為了向中國表忠、納投名狀，毫不留情的給台灣吃閉門羹。11月28日的握手照，如今看來不是外交突破，反被當作笑話的證據。

請賴政府停止這種不對等的卑微外交吧，因為真的很瞎。台灣人的尊嚴不是靠當「接盤俠」買來的，如果16億元的購買力無法換來對等的尊重與設處權利，那這筆錢就不該花，在野黨也應當為人民看緊荷包。

面對只想要好處卻不給名份的國家，我們必須學會說「不」。別再讓外交部發那種自嗨的新聞稿了，台灣民眾看得很累、也看得很痛，簡直欲哭無淚！(照片翻攝網絡)