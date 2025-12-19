台灣買美國百億軍售無用？ 胡錫進嗆：一但台海爆發戰事 結局將「高度註定」

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進18日晚間在微博發文，批評這項軍售是美方對「台獨勢力」釋放錯誤訊號，並警告台灣，相關行動不僅無法改變軍事態勢，反而可能加劇政治與安全風險。 圖：翻攝自 張學昆觀世界

[Newtalk新聞] 美國近日宣布核准對台總額約 111 億美元軍售，引發中國官方與輿論強烈反應。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進昨（18）日晚間在微博發文，批評這項軍售是美方對「台獨勢力」釋放錯誤訊號，並警告台灣，相關行動不僅無法改變軍事態勢，反而可能加劇政治與安全風險。

胡錫進指出，這是美國總統川普重返白宮後「最嚴重的一次涉台行動」。他聲稱，沒有人會相信，台灣透過增購美國武器，就能在萬一爆發的台海戰爭中抵抗共軍打擊。他表示，自己曾為軍人，並親歷南斯拉夫戰爭與伊拉克戰爭，因而「非常相信」，若台灣的行徑觸發所謂「武統」，其政治與軍事結局將是「高度註定的」。

胡錫進進一步宣稱，中國目前的軍事力量已是「美國加上盟友一起」也難以平衡，美國在是否軍事介入台海問題上已表現出「怯意」，並提及多次兵棋推演中美軍未佔優勢，認為美軍實際介入台海衝突的可能性正持續降低。

針對軍事層面，胡錫進聲稱，若中國發動「全面解放台灣戰役」，將會是「摧枯拉朽」。他主張，一旦開戰，應在第一時間「斬首台獨的關鍵首惡」，摧毀指揮系統及所有主要軍事基礎設施，並形容台灣僅有 3 萬多平方公里，國軍主力「沒有實施運動戰的空間」，無處躲藏，結果「不是被消滅，就是投降」。他並以東北話形容稱，共軍「不會像俄軍那麼『面』」，意指不會表現出懦弱。

胡錫進也提及台灣政府近期發布的「民防手冊」，其中指出若戰爭爆發，任何宣布投降的資訊皆屬不實。他對此解讀稱，這反映台灣已意識到，一旦戰事開打，可能無法再對社會發聲，因為電力、通訊與指揮系統恐在第一時間遭到摧毀，相關「頑固頭目」甚至可能在戰爭初期即被消滅。

