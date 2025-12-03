台灣買華盛頓蘋果居亞洲之冠 國人最愛前5名進口蘋果「青森只排第3」

合計佔進口蘋果總銷量逾4成，其中美國蘋果包辦3席，而全聯也成了最會賣蘋果的通路。

全聯近來台灣鯛事件影響，今（3）日活動照舊，首度攜手華盛頓蘋果協會，希冀能為全台最會賣蘋果的通路。有意思的是，台灣是華盛頓遍及全球超過50個國家出口版圖中，位居亞洲出口量之冠。

「一日一蘋果，醫生遠離我！」這是你我從小就聽過的話。華盛頓州是美國最大的蘋果產區，產量占全美7~8成，年產量約10~12億顆，若排列起來可繞地球29圈，在遍及全球超過50個國家出口版圖中，台灣位居亞洲出口量之冠。

美國華盛頓蘋果從果園到門市高規格照顧，鮮度第一時間入手。

據全聯內部統計，在進口蘋果主要國家中，美國佔比超過3成，僅次於紐西蘭；眾多進口蘋果品種去年最受民眾歡迎前五名分別是：美國華盛頓富士蘋果、紐西蘭進口富士蘋果、日本青森蜜富士蘋果、美國ENVY蘋果、美國華盛頓加拉蘋果，合計佔進口蘋果總銷量逾4成，其中美國蘋果包辦3席。

而隨著9月產季開跑，全聯攜手美國華盛頓蘋果協會，銷量總計突破3,000噸，預估將推升檔期業績雙位數成長。

