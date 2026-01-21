台灣賀歲檔就看能演能唱的NuNew 為演《泰殺歌后戰》聲音都啞了

鮮肉BL知名男星NuNew為了演出角色，叫到聲音都啞了。（威視電影提供）

繼《模犯生》與《冥婚鬧泰大》後，泰國同團隊再度推出瘋狂喜劇新作《泰殺歌后戰》，將於2026年農曆春節在台上映。電影邀來憑BL劇《甜心派》紅遍亞洲的泰國新生代人氣男星 NuNew，形象清新的他，這回在前輩們的「搞笑特訓」下意外激發喜劇潛能，被劇組形容為「披著兔皮的狼」。為迎接賀歲檔，導演與主要演員也特別錄製影片向台灣觀眾拜年。

年僅24歲、擁有華人與泰國人血統的 NuNew，2022年以《甜心派》一劇迅速竄紅，與李海海（Zee）組成的「海景CP」不僅在泰國爆紅，更在台灣、日本與東南亞市場相當受歡迎，。除戲劇表現亮眼外，NuNew 同時是泰國農業大學中文系高材生，能以流利中文受訪與演唱。

NuNew 以清亮且極具辨識度的嗓音著稱，曾多次翻唱中、英、日、韓、泰等多國語言歌曲，被粉絲譽為「越挖越有料」的實力派偶像。此次在《泰殺歌后戰》中，他與泰國資深笑匠 Pingpong 及網紅 Ninew 組成Z世代偶像團體「咧魔天團」，不僅挑戰高強度舞蹈，更必須以誇張尖叫詮釋角色的情緒爆發。

NuNew與泰國笑匠Pingpong與鮮明形象著名的網紅Ninew組成網紅團體「咧魔天團」，看造型就超好笑。（威視電影提供）

訓練強度驚人，NuNew說：「片中我常因為煩躁、傷心、恐懼而尖叫，為此我們設計了許多不同層次、代表不同情緒的尖叫聲，叫到後來聲音真的都啞了，但演得很過癮！」 他的學習速度讓全劇組驚艷，被一致公認是「A級模範生」。在兩位搞笑前輩的帶領下，他逐漸解鎖過往未曾展現的喜劇面向，從誇張表情到即興模仿都駕輕就熟。導演笑稱他宛如「掉進蛇洞的小白兔」，看似無害卻反應犀利、後勁十足；NuNew 也幽默回應，跟前輩相處後，自己早已不再是單純的小白兔了。

形象清純的NuNew因為跟喜劇前輩合作，被激發喜劇魂。（威視電影提供）

