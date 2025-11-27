台灣資助菲律賓美軍基地？名醫斥：好大盤子

▲圖為美軍B-2轟炸機。（圖／美國空軍）

[NOWnews今日新聞] 美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助升級菲律賓境內的美軍基地，外交部次長吳志中證實後，遭國民黨團怒轟台灣當「盤仔」當過頭、當冤大頭等。對此，經常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰昨（26）日更怒批，台灣真是好大的盤子，自已的國軍警察消防還發不出退休獎金。

國民黨團昨日召開記者會，藍委賴士葆、林沛祥、羅智強連番痛批，台灣是盤仔、台灣被當冤大頭，更指總統賴清德花2.2兆買了喪權辱國等。另外，蘇一峰也怒嗆，台灣有事，美國不知道有沒有事，但是菲律賓基地有事，居然變成台灣的事，台灣真的是好大的盤子！

蘇一峰發文一出，底下大批網友紛紛留言狠酸：「莫名其妙至極」、「給地方錢叫掏空，給外國不叫掏空？」、「老美慷他人之慨」、「健保表示眼紅」、「凱子外交來臨了」、「被當超盤子」、「台灣有事，美國有錢」等。

