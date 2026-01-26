台灣資安大聯盟再傳捷報 關楗無密碼身分管理平台獲日本NSW採用
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導
在全球資安風險持續升溫之際，由多家台灣指標性資安業者組成的「台灣資安大聯盟」再傳國際捷報。大聯盟核心成員之一的關楗股份有限公司宣布，其研發的Keyper無密碼身分管理平台，已正式獲得日本IT解決方案龍頭NSW株式會社採用。此一合作不僅象徵關楗成功叩關日本高度嚴謹的企業市場，也凸顯台灣資安大聯盟推動本土資安技術走向國際的實質成果。
半導體產業被視為全球科技供應鏈的關鍵命脈，相關智慧財產權與研發資料的防護更是各國高度關注的核心議題。台灣資安大聯盟長期整合國內具實力的資安廠商，致力於將符合國際標準、能實際落地的解決方案推向海外市場，並積極對接國際半導體產業協會（SEMI）所提出的資安規範。
關楗此次獲得NSW採用，正是其技術實力的具體展現。Keyper平台以零信任架構為核心，透過符合國際規範的身分驗證與存取機制，大幅降低帳密外洩與身分濫用風險，同時完整對應半導體產業對資安治理的高標準要求。該解決方案亦在日本資安要求極為嚴謹的半導體研發環境中通過實務驗證，獲得當地專業大廠的高度肯定。
關楗執行長洪伯岳表示，這次與NSW的合作不僅是公司在身分治理領域的重要里程碑，也再次證明台灣資安品牌具備與國際大廠並肩競爭的實力。透過台灣資安大聯盟的串聯與協助，關楗成功將台灣研發的資安技術導入日本市場，展現台灣在資安軟硬體整合上的深厚能量。
台灣資安大聯盟則指出，未來將持續扮演產業與國際市場之間的關鍵橋樑，協助更多優質會員企業走向海外，以「台灣研發、全球防護」為核心精神，攜手國際夥伴強化數位防禦，共同打造更安全且可信賴的全球數位供應鏈環境。
