台灣資安威脅居亞太之首！資安院攜手微軟 AI防禦、零信任、國安情資全面升級
國家資通安全研究院昨（8）日與台灣微軟簽署合作備忘錄，合作重點包括資安威脅情資、以AI強化資安防禦、關鍵基礎設施韌性，以及提升零信任架構。微軟數位防禦報告指出，台灣受到國家或區域級威脅活動數量，居亞太地區之首。
這項合作不是一般企業合作，而是台灣在國家級網攻壓力下，將國際科技公司的威脅情資、AI分析能力與政府資安防線接在一起。微軟每天蒐集大量安全事件訊號，若能與台灣政府資安情資整合，將有助於提早發現攻擊模式、惡意軟體、釣魚行動與關鍵系統弱點。
台灣面對的資安威脅，長期與中國網攻、假訊息、滲透行動與認知作戰交織。政府機關、電力、金融、交通、醫療、通訊、半導體供應鏈與媒體平台，都可能成為攻擊目標。未來戰爭不一定先從飛彈開始，也可能從電網、通訊、資料中心與政府系統癱瘓開始。
零信任架構與AI防禦，是台灣必須加速補上的國安工程。零信任不是口號，而是要求所有存取都必須驗證、授權、監控；AI防禦則能協助在大量攻擊訊號中快速辨識異常。台灣若要維持民主社會運作與高科技產業信任，就必須把資安當成基礎建設。
後續要看這項合作是否落到電力、交通、政府雲、醫療、金融與半導體供應鏈。台灣的防衛，不能只算飛機軍艦，也要算防火牆、資料中心、身分驗證與數位韌性。
（圖片來源：AI生成）
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