台灣資安威脅居亞太之首！資安院攜手微軟 AI防禦、零信任、國安情資全面升級

即時中心／高睿鴻報導中國近年積極提升武力，並頻繁騷擾周邊各國，引發東亞局勢緊張；尤其，為遂行統一台灣的意志，對我國動武的野心更是日益蓬勃，雖尚未爆發全面衝突，但日復一日以各種灰色地帶襲擾手段，讓台灣不得不嚴加防範。其中一種「軟土深掘」的方式，就是將台灣海峽「內海化」，但這也等同跟國際社會「對著幹」、恐破壞各國在此自由航行的權利。據悉，最近澳洲、紐西蘭總理舉行兩國領袖峰會，過程中也有談到台海和平的相關議題。

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