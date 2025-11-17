台灣資本市場首個IP創新版獨角獸tibit登場！ 證交所董事長：把台灣新創帶到全球

台灣創新版獨角獸tibit正式登場。陳俐妏攝



台灣資本市場首個創新IP來了！台灣證交所今天正式推出創新版獨角獸tibit 。證交所董事長林修銘表示，創新版3.0在法規與市場面像持續推進，這次推出獨角獸IP（tibit）作為文化與科技、資本市場間的橋梁，過在地×國際的設計語彙，並以多媒體、多載具與活動布局提升國際能見度，將創新版打造為「亞洲的NASDAQ」，讓世界看見台灣新創的力量。

tibit設計理念是將台灣創新能量具體化為獨角獸生挺，傳達台灣創新是一種跨領域混合能力，也相信台灣未來值得奔向全世界。tibit設計細節是創新版的語言：紅寶石獨角的發光，象徵創新火發被發現，也代表台灣創新版的關鍵時刻照亮潛在企業。翅膀則代表加速與國際移動力，讓台灣創新成為全球語言，身上的科技紋理，體現台灣半導體晶片和AI強大基礎。

廣告 廣告

林修銘指出，創新板自2021年草創4年來，在創新板3.0推出和「亞洲的NASDAQ」規劃下，持續注入新的能量

tibi今天誕生讓創新成為具體元素，不僅更容易跟企業者溝通，透過紅寶石的獨角是代表台灣半導體晶片元素，讓台灣引以為傲的元素，象徵對國際啓發新創重要，tibit會在全球每個角落 展現科技文化元素，把台灣新創精神帶到全世界，成為最美麗的風景 。

林修銘也預告，11月會推出tibit line 貼圖，12月tibit會攻戰101大樓，在101跨年燈光秀上嶄露頭角，預計明年1月會有文化創意發想 。

更多太報報導

輝達財報將揭曉、鴻海科技日登場！ 但台股乖離率大修正壓力浮現

AI股就看這一周！輝達財報揭曉、鴻海科技日有請黃仁勳兒黃勝斌助陣