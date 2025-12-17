台灣資深外交官出席深圳APEC會議 簽署MOU捐助65萬美元

亞太經濟合作會議（APEC）明年度峰會將於中國廣東省深圳舉辦，非正式資深官員會議（ISOM）已在日前登場。我國外交部今（17）日下午表示，我國決定今年捐助65萬美元（換算約新台幣2044萬餘元），國際組織司長孫儉元日前藉由出席在深圳的非正式資深官員會議，代表政府簽署捐助備忘錄（MOU）。而據悉，孫儉元此次出席相關會議未受到中國方面打壓。

外交部今日下午發布新聞稿說明，為展現對APEC的重視，並持續協助其他APEC會員進行能力建構，我國政府決定今年捐助65萬美元予APEC。我國APEC資深官員孫儉元，日前利用出席在中國深圳舉行非正式資深官員會議的機會，代表政府於11日與APEC秘書處執行長佩德羅薩（Eduardo Pedrosa）簽署捐助備忘錄。

外交部轉述，孫儉元致詞表示，我國為APEC建設性會員，自1991年加入APEC以來，持續透過捐助及辦理活動對APEC作出具體貢獻，未來也將繼續在平等基礎上與其他APEC會員合作，共促APEC區域的繁榮發展。佩德羅薩則指出，我國的捐助及積極參與，不僅有助APEC秘書處順利推動相關工作，更對APEC會員的能力建構至關重要，將令APEC區域所有人民受惠。

外交部說明，我國今年捐給APEC的65萬美元捐款，將用於挹注我國於20年前倡議設立的APEC 「人類安全子基金」（Human Security Sub-Fund），以及10年前與美國、澳大利亞合作設立的「婦女與經濟子基金」（Women and the Economy Sub-Fund）；另將資助「政策支援小組」（PSU），強化APEC的政策研究與分析能量。

外交部也說，APEC是我國參與最重要的政府間國際組織之一，每年有超過40個部會的人員出席各項會議，並在國內辦理超過30場APEC相關會議及活動。此外，我國「APEC企業諮詢委員會」（ABAC）3名代表也積極提出各項計畫及倡議，表現深獲肯定。未來，政府將繼續善用APEC加強與其他會員的互動交流，並透過公私協力，提升我國在APEC的能見度及影響力。

